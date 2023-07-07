И это — в разгар курортного сезона: во что оккупанты превратили улицы и пляжи Кирилловки (видео)

Курорт умирает в оккупации

Уже второй курортный сезон украинская Кирилловка проводит в оккупации и все происходящее сейчас там напоминает апокалиптическую картину.

В сети показали, как выглядит оккупированный курорт в начале июля.

На улицах поселка практически нет людей, там закрыты заведения, базы отдыха и магазины.

Кирилловка во время оккупации

Оказались пустыми и пляжи Кирилловки. Традиционно в это место там негде было яблоку упасть, а люди приходили к морю пораньше, чтобы успеть занять место.

До захвата Кирилловки россиянами это место было одним из любимых для семейного отдыха у украинцев. Каждый год сюда приезжали толпы отдыхающих, а на улицах и пляжах всегда было тесно.

Кирилловка до оккупации

В комментариях люди вспоминают о времени, проведенном на курорте до оккупации и верят в то, что вскоре смогут посетить Кирилловку вместе с детьми.

Напомним, что россия оккупировала курорт в конце марта 2022 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что как оккупированная Кирилловка выглядела в первый месяц лета. Местные жители рассказали, что в этом году Азовское море абсолютно чистое и в нем почти нет медуз.