И это — в разгар курортного сезона: во что оккупанты превратили улицы и пляжи Кирилловки (видео)
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Курорт умирает в оккупации
Уже второй курортный сезон украинская Кирилловка проводит в оккупации и все происходящее сейчас там напоминает апокалиптическую картину.
В сети показали, как выглядит оккупированный курорт в начале июля.
На улицах поселка практически нет людей, там закрыты заведения, базы отдыха и магазины.
Оказались пустыми и пляжи Кирилловки. Традиционно в это место там негде было яблоку упасть, а люди приходили к морю пораньше, чтобы успеть занять место.
До захвата Кирилловки россиянами это место было одним из любимых для семейного отдыха у украинцев. Каждый год сюда приезжали толпы отдыхающих, а на улицах и пляжах всегда было тесно.
В комментариях люди вспоминают о времени, проведенном на курорте до оккупации и верят в то, что вскоре смогут посетить Кирилловку вместе с детьми.
Напомним, что россия оккупировала курорт в конце марта 2022 года.
Ранее "Телеграф" писал о том, что как оккупированная Кирилловка выглядела в первый месяц лета. Местные жители рассказали, что в этом году Азовское море абсолютно чистое и в нем почти нет медуз.