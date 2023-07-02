Пустые улицы и пляжи: как выглядит оккупированная Кирилловка в разгар сезона (видео)

Любимый курорт многих украинцев из-за оккупантов всё также пустует

Временно оккупированный курортный поселок Кирилловка в разгар сезона больше похож на безлюдную пустыню. До прихода так называемого "русского мира" это место всегда пользовалось популярностью у украинцев, а найти свободную базу отдыха в середине лета было вовсе не простой задачей.

На YouTube-канале "М.М. — Бердянск" было опубликовано соответствующее видео, на котором автор показал, как сейчас выглядит Кирилловка и что на курорте сейчас работает.

Пройдясь по "стометровке" или, как еще говорят "по центру" на Федотовой косе он отметил, что из всех магазинов, кафе и других торговых точек, сейчас открыты примерно лишь 10%. При этом цены на продукты и прочее сейчас не завышены, как в те времена, когда курорт кишел отдыхающими.

Закрытыми остаются и аттракционы на "Федотке", которые всегда пользовались большой популярностью у приезжих на отдых. Сейчас на одинокое и заброшенное колесо обозрения открывается вид с такого же абсолютно пустого пляжа.

В то же время Кирилловку показали в паблике azovseagram в "Инстаграме". В последний день июня на пляже были замечены несколько отдыхающих людей.

К слову, отмечается, что в Кирилловке сейчас очень мало медуз в сравнении с прошлыми годами. Однако остается все также много комаров.

Пользователи сети отметили, что скучают по этому курорту и ждут, пока ВСУ выгонят оккупантов с нашей земли, чтобы вновь можно было поехать на любимое море.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети показали, как в первый месяц лета выглядел курортный поселок Кирилловка.