Порожні вулиці та пляжі: як виглядає окупована Кирилівка у розпал сезону (відео)

Улюблений курорт багатьох українців через окупантів все також пустує

Тимчасово окуповане курортне селище Кирилівка у розпал сезону більше схоже на безлюдну пустелю. До приходу так званого "російського миру" це місце завжди мало популярність в українців, а знайти вільну базу відпочинку в середині літа було зовсім не простим завданням.

На YouTube-каналі "М.М. — Бердянськ" було опубліковано відповідне відео, на якому автор показав, як зараз виглядає Кирилівка та що на курорті зараз працює.

Пройшовшись "стометрівкою" або, як ще кажуть "по центру" на Федотовій косі, він зазначив, що з усіх магазинів, кафе та інших торгових точок, зараз відкрито приблизно лише 10%. При цьому ціни на продукти та інше зараз не завищені, як у ті часи, коли курорт кишів відпочиваючими.

Закритими залишаються й атракціони на "Федотці", які завжди мали велику популярність у приїжджих на відпочинок. Зараз на самотнє та колесо огляду відкривається вид із такого ж абсолютно порожнього пляжу.

Водночас Кирилівку показали в паблиці azovseagram в "Інстаграмі". В останній день червня на пляжі було помічено кілька відпочиваючих людей.

До речі, наголошується, що в Кирилівці зараз дуже мало медуз порівняно з минулими роками. Однак залишається все також багато комарів.

Користувачі мережі зазначили, що сумують за цим курортом і чекають, поки ЗСУ виженуть окупантів з нашої землі, щоб знову можна було поїхати на улюблене море.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі показали, як у перший місяць літа виглядало курортне селище Кирилівка.