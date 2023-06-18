До сліз: як виглядає курортна Кирилівка під час окупації (відео)

До приходу так званого "російського світу" Кирилівка ніколи ще не виглядала настільки порожньою

Курортне селище на узбережжі Азовського моря, яке тимчасово знаходиться під окупацією, проводить чергове літо без відпочиваючих. До приходу "визволителів" це місце влітку було переповнене людьми як вдень, так і вночі, а пляжі ще ніколи не виглядали настільки порожніми.

Свіже відео з Кирилівки на своєму YouTube-каналі опублікував користувач "Земеля". На кадрах видно, що пляж у сонячний день абсолютно порожній, на ньому немає жодної людини навколо.

Для багатьох Кирилівка — це улюблене місце для відпочинку влітку, тому користувачі активно дивляться цей ролик і насолоджуються морем поки що хоча б у такий спосіб. Під роликом з’явилося безліч коментарів про те, як люди сумують за цим курортом і з нетерпінням чекають, коли окупантів викинуть з цього місця і відпочинок знову стане доступним:

"А море розповідає, як йому боляче та сумно без людей";

"Дякую за море, хоч у мережі побачимо і почуємо шум прибою";

"Перший мій погляд на наше морюшко в літо без людей. Це біль"

"Таке враження, що я був схожий на пісочок, і торкнувся водички, дякую Вам за приємні враження".

Водночас "Земеля" опублікував відео, зняте у Кирилівці у 2021 році. Тоді курортне селище було переповнене відпочиваючими. Безліч людей можна було зустріти навіть уночі, адже тут знаходилася розвага для кожного і в будь-який час доби.

Ці відео — черговий доказ того, що російські окупанти вміють нести лише розруху, горе і відбирати у людей те, що вони так люблять.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в перші дні червня у мережі з’явилося відео, зняте у Кирилівці. На ньому автор ролика показав, що зараз на цьому курорті є лише порожні пляжі та закриті кафе, магазини та атракціони.