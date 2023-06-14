Дівчина поскаржилася на брудні пляжі в Одесі після катастрофи на Каховській ГЕС: мережа розлючена

У мережі мовчати не стали

Поки Україна намагається оцінити розмах та наслідки екологічної катастрофи після того, як росіяни знищили Каховську ГЕС, деякі жителі нашої країни продовжують старанно вдавати, ніби нічого не сталося.

Так фотограф і користувач TikTok anastasiia_phqueen1 приїхала до Одеси, щоб провести зйомку і поскаржилася на те, що через сміття, яке винесло в море після російського теракту, там виявляється "брудні пляжі".

При цьому дівчина вирішила не розмінюватися на дрібниці і виклала відразу п’ять однотипних роликів з цим посилом.

На це звернули увагу користувачі мережі, яких обурила цинічність подібних заяв, проте, мабуть, дівчина навіть не зрозуміла, в чому власне проблема.

Як повідомлялося раніше, після підриву Каховської ГЕС ліквідація наслідків продовжується. Інформації про те, скільки людей загинуло після теракту поки що немає, оскільки наслідки торкнулися як підконтрольної частини Херсонщини, так і окупованої. Крім того, багато тіл можуть продовжувати залишатися під водою.

За попередніми підрахунками, на правому березі близько 17 тисяч людей втратили житло, на лівому — понад 25 тисяч.

Через забруднення води пально-мастильними матеріалами та отрутохімікатами існує високий ризик спалаху інфекційних хвороб, на кшталт кишкової палички або холери.