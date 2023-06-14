Девушка пожаловалась на грязные пляжи в Одессе после катастрофы на Каховской ГЭС: сеть в ярости

В сети молчать не стали

Пока Украина пытается оценить размах и последствия экологической катастрофы после того, как россияне уничтожили Каховскую ГЭС, некоторые жители нашей страны продолжают усердно делать вид, будто ничего не случилось.

Так фотограф и пользователь TikTok anastasiia_phqueen1 приехала в Одессу, чтобы провести съемку и пожаловалась на то, что из-за мусора, который унесло в море после российского теракта, там оказывается "грязные пляжи".

При этом, девушка решила не мелочиться и выложила сразу пять однотипных роликов с этим посылом.

На это обратили внимание пользователи сети, которых возмутила циничность подобных заявлений, однако, по всей видимости, девушка даже не поняла в чем собственно проблема.

Как сообщалось ранее, после подрыва Каховской ГЭС ликвидация последствий продолжается. Информации о том, сколько людей погибло после теракта пока нет, поскольку последствия затронули как подконтрольную часть Херсонщины, так и оккупированную. Кроме того, многие тела могут продолжать оставаться под водой.

По предварительным подсчетам на правом берегу около 17 тысяч человек потеряли жилье, на левом — более 25 тысяч.

Из-за загрязнения воды горюче-смазочными материалами и ядохимикатами существует высокий риск вспышки инфекционных болезней, вроде кишечной палочки или холеры.