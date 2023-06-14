Девушка пожаловалась на грязные пляжи в Одессе после катастрофы на Каховской ГЭС: сеть в ярости
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В сети молчать не стали
Пока Украина пытается оценить размах и последствия экологической катастрофы после того, как россияне уничтожили Каховскую ГЭС, некоторые жители нашей страны продолжают усердно делать вид, будто ничего не случилось.
Так фотограф и пользователь TikTok anastasiia_phqueen1 приехала в Одессу, чтобы провести съемку и пожаловалась на то, что из-за мусора, который унесло в море после российского теракта, там оказывается "грязные пляжи".
При этом, девушка решила не мелочиться и выложила сразу пять однотипных роликов с этим посылом.
На это обратили внимание пользователи сети, которых возмутила циничность подобных заявлений, однако, по всей видимости, девушка даже не поняла в чем собственно проблема.
Как сообщалось ранее, после подрыва Каховской ГЭС ликвидация последствий продолжается. Информации о том, сколько людей погибло после теракта пока нет, поскольку последствия затронули как подконтрольную часть Херсонщины, так и оккупированную. Кроме того, многие тела могут продолжать оставаться под водой.
По предварительным подсчетам на правом берегу около 17 тысяч человек потеряли жилье, на левом — более 25 тысяч.
Из-за загрязнения воды горюче-смазочными материалами и ядохимикатами существует высокий риск вспышки инфекционных болезней, вроде кишечной палочки или холеры.