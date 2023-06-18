До слез: как выглядит курортная Кирилловка во время оккупации (видео)

До прихода так называемого "русского мира" Кирилловка никогда еще не выглядела настолько пустой

Курортный поселок на побережье Азовского моря, который временно находится под оккупацией, проводит очередное лето без отдыхающих. До прихода "освободителей" это место летом было переполнено людьми как днем, так и ночью, а пляжи никогда еще не выглядели настолько пустыми.

Свежее видео с Кирилловки опубликовал на своем YouTube-канале пользователь "Земеля". На кадрах видно, что пляж в солнечный день абсолютно пуст, на нем нет ни единого человека вокруг.

Для многих Кирилловка — это любимое место для отдыха летом, потому пользователи активно смотрят этот ролик и наслаждаются морем пока хотя бы таким способом. Под роликом появилось множество комментариев о том, как люди скучают по этому курорту и с нетерпением ждут, когда оккупантов выкинут с этого места и отдых снова станет доступным:

"А море рассказывает, как ему больно и скучно без людей";

"Спасибо за море, хоть в сети увидим и услышим шум прибоя";

"Первый мой взгляд на наше морюшко в лето без людей. Это боль"

"Такое впечатление, что я походил по песочку, и прикоснулся к водичке, благодарю Вас за приятные впечатления".

Вместе с тем "Земеля" опубликовал видео, снятое в Кирилловке в 2021 году. Тогда курортный поселок был переполнен отдыхающими. Множество людей можно было встретить даже ночью, ведь в этом месте находилось развлечение для каждого и в любое время суток.

Эти видео — очередное доказательство того, что российские оккупанты умеют нести лишь только разруху, горе и отбирать у людей то, что они так любят.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в первые дни июня в сети появилось видео, снятое в Кирилловке. На нем автор ролика показал, что сейчас на этом курорте есть лишь пустующие пляжи и закрытые кафе, магазины и аттракционы.