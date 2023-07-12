Дело о взятке "слуги народа" Марченко: Арахамия сделал заявление

В ближайшее время будет решен вопрос о ее исключении

Членство нардепа фракции "Слуги народа" Людмилы Марченко, которая замешана в деле о крупной взятке за помощь военнообязанным незаконно выезжать из Украины, с сегодняшнего дня было приостановлено.

Об этом в среду, 12 июля, в своем Telegram-канале сообщил Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, на ближайшем заседании фракции будет решаться вопрос об исключении помощницы нардепа.

В то же время на прошлой неделе Марченко исключили из партии "Слуга народа". Об этом сообщила помощница главы политической силы Елены Шуляк Анастасия Климчук.

Стоит отметить, что детективы НАБУ и САП ранее подозревали только помощницу Марченко в незаконной деятельности, но недавно и сама Людмила Марченко получила подозрение. Следователи установили, что нардеп вместе со своей помощницей брали взятки от мужчин, взамен предоставляя им возможность выехать за границу, используя систему "Шлях", пока в стране действует военное положение и это запрещено.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главу Верховного Суда Всеволода Князева задержали на крупной взятке. Он получил неправомерную выгоду в размере трех миллионов долларов.