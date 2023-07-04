Глава Тернопольского облсовета после скандала со взяткой вернулся на работу и сделал заявление

Чиновник считает абсурдом и провокацией все обвинения в свою сторону

Задержанный на взяточничестве глава Тернопольского облсовета Михаил Головко вернулся на свое рабочее место. Все обвинения в свою сторону чиновник отвергает и даже предлагает пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.

Об этом Головко рассказал в ходе брифинга 3 июля, пишет "Суспільне".

"Тернопольский областной совет работает, все выполняют возложенные на них обязанности и задачи, полноценно рабочий режим у нас продолжается. С сегодняшнего дня на работе", – сказал он.

Михаил Головко назвал маразмом, абсурдом и провокацией те обвинения в неправомерной выгоде, которые ему инкриминируют. Он объяснил, что облсовет уже почти 2 года нет никакого отношения к бюджету.

"Мы не выделяем ни копейки. Это взятка, так называемая, неправомерная ли выгода это в том виде, если человек дает какие-то услуги и за это ему как-то рассчитываются или благодарят. С нашей стороны не было никаких действий. Коварная, циничная провокация", — заявил чиновник.

На вопрос, что это были за деньги, с которыми его задержали, глава Тернопольского областного совета ответил следующее:

"Я не буду комментировать в связи с тем, что идет следствие. Никакой взятки не было. Я никогда не брал взяток. Я готов это подтвердить на детекторе лжи".

Отметим, что в июне сотрудники НАБУ задержали Михаила Головко и еще двух неназванных его заместителей. В ходе следствия установили, что задержанные требовали у собственника одного из предприятий 1,8 млн грн. Их задержали на получении третьей части денежных средств в размере 600 тысяч гривен.

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