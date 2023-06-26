"Портретами Бандеры хоть обвешайся": задержанному главе Тернопольского облсовета припомнили "патриотизм"

Имидж патрита-националиста никак не вяжется со взяточником

Погоревший на взятке глава Тернопольского облсовета Михаил Головко уже после задержания попал в очередной скандал. Его обвиняют в лицемерии.

"Телеграф" рассказывает о биографии подозреваемого чиновника, а также о том, почему эта история взбудоражила сеть.

Кто такой Михаил Головко

Михаил Головко родился 3 мая 1983 в селе Токах, ныне Скориковской общины Тернопольского района Тернопольской области Украины.

Окончил Тернопольскую общеобразовательную школу №9 (2000), Тернопольскую академию народного хозяйства (2005, диплом магистра с отличием), аспирантуру Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя (2011), Межрегиональную академию управления персоналом (2012, г. Киев).

Работал организатором общественно-общественных мероприятий ТОПиГУ "Фортеця" (2001-2005),

частным предпринимателем (2007-2012).

Член (2002), руководитель тернопольской городской организации (2006), заместитель тернопольской областной организации (2011-2012) Всеукраинского объединения "Свобода".

Депутат Тернопольского городского совета (2006, 2010) от ВО "Свобода".

Народный депутат Украины 7-го (заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономической политике, председатель подкомитета по вопросам хозяйственного законодательства) и 8-го (член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики; председатель Межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины "За трезвое будущее") созывов.

С 25 ноября 2020 года председатель Тернопольского областного совета.

Чем известен Михаил Головко

Преподносил себя, как патриота и даже националиста. Был активным участником революции достоинства и комендантом палаточного городка по улице Лютеранской. В 2022 году на облсовете Тернополя вывесил гигантский банер с портретом проводника ОУН Степана Бандеры, который даже попал в Книгу рекордов Украины.

Весной 2023 года на волне "выселения" УПЦ МП из украинских городов также был активным противником данной церкви.

"Запретив деятельность УПЦ МП в Украине, мы обеспечим мирное будущее для наших детей!", — говорил он.

Теперь украинцы припомнили все "заслуги" Головко и обвиняют его в том, что он просто прикрывался патриотизмом, а сам является обычным "жлобом". Так, например, считает военный Олег Симороз.

"То чувство, когда ты можешь увешаться портретами Бандеры, носить вышиванку и бить себя в грудь, но если ты жлоб, то это не помогает. Миша Головко — это яркий пример такого жлоба, который столько же общего с настоящим украинским националистом как секретарь обкома компартии. Противно только, что прикрываются такие персонажи вещами, за которые годами проливалась кровь лучших сыновей Украины", — говорит воин и добавляет, что "Таким жлобам хочется напомнить, что украинский национализм — это социально-справедливое государство, где уважают украинцев, а не воруют у них. Увешались костюмчиками, часами и мажорными тачками, но Михновский и Шухевич первыми повесили бы вас за такое, вам просто повезло, что они не дожили до этого позора и не имеют этой возможности.

Симороза поддержали и комментаторы в сети, припоминая позицию экс-депутата.

Напомним, ранее сотрудниками НАБУ был задержан на крупной взятке глава Верховного суда Украины. Глава бюро рассказал о том, как проходило следствие и о реакции Зеленского.