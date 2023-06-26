"Портретами Бандери хоч обвішайся": затриманому голові Тернопільської облради пригадали "патріотизм"

Імідж патріта-націоналіста не в’яжеться з хабарником

Голова Тернопільської облради Михайло Головко, який погорів на хабарі, вже після затримання потрапив у черговий скандал. Його звинувачують у лицемірстві.

"Телеграф" розповідає про біографію підозрюваного чиновника, а також про те, чому ця історія схвилювала мережу.

Хто такий Михайло Головко

Михайло Головко народився 3 травня 1983 року в селі Токах, нині Скориківської громади Тернопільського району Тернопільської області України.

Закінчив Тернопільську загальноосвітню школу №9 (2000), Тернопільську академію народного господарства (2005, диплом магістра з відзнакою), аспірантуру Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2011), Міжрегіональну академію управління персоналом (2012, м. Київ).

Працював організатором громадсько-громадських заходів ТОПіДУ "Фортеця" (2001-2005),

приватним підприємцем (2007–2012).

Член (2002), керівник тернопільської міської організації (2006), заступник тернопільської обласної організації (2011–2012) Всеукраїнського об’єднання "Свобода".

Депутат Тернопільської міської ради (2006, 2010) від ВО "Свобода".

Народний депутат України 7-го (заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, голова підкомітету з питань господарського законодавства) та 8-го (член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики; голова Міжфракційного депутатського об’єднання Верховної Ради України "За тверезе майбутнє") скликань.

З 25 листопада 2020 року голова Тернопільської обласної ради.

Чим відомий Михайло Головко

Підносив себе, як патріота і навіть націоналіста. Був активним учасником революції гідності та комендантом наметового містечка на вулиці Лютеранській. 2022 року на облраді Тернополя вивісив гігантський банер із портретом провідника ОУН Степана Бандери, який навіть потрапив до Книги рекордів України.

Весною 2023 року на хвилі "виселення" УПЦ МП з українських міст також був активним противником цієї церкви.

"Заборонивши діяльність УПЦ МП в Україні, ми забезпечимо мирне майбутнє для наших дітей!" — говорив він.

Тепер українці пригадали всі "заслуги" Головка та звинувачують його в тому, що він просто прикривався патріотизмом, а сам є звичайним "жлобом". Наприклад, так вважає військовий Олег Симороз.

"Те відчуття, коли ти можеш обвішатися портретами Бандери, носити вишиванку та бити себе в груду, але якщо ти жлоб, то це не допомогає. Міша Головко — це яскравий приклад такого жлоба, який має стільки ж спільного зі справжнім українським націоналістом як секретар обкому компартії. Огидно тільки, що прикриваються такі персонажі речами за які роками проливалася кров кращих синів України", — каже воїн і додає, що "Таким жлобам хочеться нагадати, що українськимй український націоналізм — це соціально-справедлива держава, де шанують українців, а не крадуть в них. Обвішались костюмчиками, годинниками та мажорними тачками, та Міхновський й Шухевич першими б повісили вас за таке, вам просто пощастило, що вони не дожили до цього позору і не мають цієї можливості".

Симороза підтримали й коментатори у мережі, нагадуючи позицію ексдепутата.

Нагадаємо, раніше співробітниками НАБУ було затримано на великому хабарі голову Верховного суду України. Голова бюро розповів про те, як проходило слідство та про реакцію Зеленського.