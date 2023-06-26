Печерський суд позбувся одіозної судді Волкової, що призначила Вячеславу Шаповалову рекордну заставу – політолог

Тепер було б доцільно переглянути всі справи, які розглядала суддя

Через сім років від початку справи проти судді Печерского районного суду Києва Світлани Волкової Вища рада правосуддя прийняла рішення звільнити її через "вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді". Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький.

"Суддя Волкова – "зірка" Печерського суду, — нагадує політолог. — Про неї відомо, що у 2014 році вона випустила на волю вбивцю активістів Майдану — командира чорної роти "Беркуту" Дмитра Садовника, який одразу ж втік до росії".

Справу проти Волкової розпочали 2016-го. Але впродовж семи років, поки тривав процес, суддя, як пише експерт, "чинила "правосуддя".

Вкотре вона нагадала про себе на початку цього року, коли призначила найвищу в історії України заставу у понад 400 млн грн. для ексзаступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова.

"Шаповалов поки не звинувачений, — наголошує політолог. — І може статися так, що його провина так і не буде доведена. Але факт залишається фактом: спочатку Волкова відпустила до росії "беркута", а під кінець кар’єри "закрила" людину, яка відповідала за забезпечення ЗСУ. Обидва випадки сталися під час російської агресії".

Есперт вважає, що тепер було б доцільно "переглянути всі справи, до яких торкалась Волкова. Це буде і законно, і, що головне, справедливо по відношенню до жертв "правосуддя".

Нагадаємо, нещодавно колишній міністр оборони Вячеслав Шаповалов у своєму інтерв'ю порадив контролюючим органам "не займатися популізмом на тлі суспільного запиту "знайти і покарати", а суду — не призначати "непомірну, необґрунтовану заставу".

Вячеслав Шаповалов відповідав у МО за тилове забезпечення і у найважчі перші місяці повномасштабної війни домігся забезпечити ЗСУ необхідною амуніцією. Постачальниками стали виробники з країн НАТО. Частина продукції, яку вони надали, виявилася неналежної якості. Шаповалова, з огляду на це, звинувачують у прешкоджанні діяльності ЗСУ, хоча жоден неякісний виріб на фронт не потрапив, а усю продукцію неналежної якості виробники відшкодували або продовжують відшкодовувати.