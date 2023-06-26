Печерский суд избавился от одиозной судьи Волковой, назначившей Вячеславу Шаповалову рекордный залог – политолог

Теперь было бы целесообразным пересмотреть все дела, которые рассматривала судья

Спустя семь лет после возбуждения дела против судьи Печерского районного суда Киева Светланы Волковой Высший совет правосудия принял решение уволить ее из-за "совершения существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или проявило его несоответствие занимаемой должности". Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий.

"Судья Волкова – "звезда" Печерского суда, – напоминает политолог. — О ней известно, что в 2014 году она выпустила на свободу убийцу активистов Майдана — командира черной роты "Беркута" Дмитрия Садовника, который сразу же бежал в россию".

Дело против Волковой было начато в 2016-м. Но на протяжении семи лет, пока шел процесс, судья, как пишет эксперт, "вершила "правосудие".

В очередной раз она напомнила о себе в начале этого года, когда назначила самый высокий в истории Украины залог в размере более 400 млн грн. для экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.

"Шаповалов пока не обвинен, – отмечает политолог. – И может случиться так, что его вина так и не будет доказана. Но факт остается фактом: сначала Волкова отпустила в россию "беркута", а на исходе карьеры "закрыла" человека, который отвечал за обеспечение ВСУ. Оба случая произошли во время российской агрессии".

Эксперт считает, что теперь было бы целесообразно "пересмотреть все дела, к которым прикасалась Волкова. Это будет и законно, и, что главное, справедливо по отношению к жертвам "правосудия".

Напомним, недавно бывший министр обороны Вячеслав Шаповалов в своем интервью посоветовал контролирующим органам "не заниматься популизмом на фоне общественного запроса "найти и наказать", а суду — не назначать "непомерный, необоснованный залог".

Вячеслав Шаповалов отвечал в МО за тыловое обеспечение и в наиболее трудные первые месяцы полномасштабной войны смог обеспечить ВСУ необходимой амуницией. Поставщиками выступили производители из стран НАТО. Часть продукции, которую они предоставили, оказалась ненадлежащего качества. Шаповалова из-за этого обвиняют в препятствовании деятельности ВСУ, хотя ни одно некачественное изделие на фронт не попало, а всю продукцию ненадлежащего качества производители возместили или продолжают возмещать.