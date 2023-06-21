Можна знімати фільм: голова НАБУ розповів про слідство у справі Князєва та реакцію Зеленського

Справа вийшла настільки резонансною, що інформація про неї дійшла навіть до президента Зеленського.

Справа голови Верховного суду Всеволода Князєва була настільки секретною, що про неї знали одиниці навіть у НАБУ, а те, як відпрацювали в цій ситуації детективи, може увійти до підручників.

Про це розповів голова НАБУ Семен Кривонос в інтерв’ю "Укрінформу".

Начальник антикорупційного відомства зазначив, що, на жаль, не може розкривати деякі деталі справи, наприклад, участь агентів під прикриттям. Він цю інформацію не підтвердив, але не спростував.

"Досудове розслідування триває. Про цю частину справи говорити не можу. Навіть якщо пальці у двері (усміхається – ред.)", — пояснює Кривонос.

За його словами, активна фаза документування цього злочину розпочалася ще наприкінці березня. Тоді відомство отримало перші докази ознак злочинної діяльності та вимагання хабара.

"Частина людей, які документували цю справу, місяць толком не спали Була проведена колосальна робота. Ми дуже переживали, щоб не було витоку інформації, щоб правильно задокументувати і провести слідчі дії. Тобто, це була велика напруга і стрес. Дуже мало людей знали про цю справу. Навіть ті, хто документував цей злочин, сказали, що вони перевершили самі себе", — розповів голова НАБУ.

На його думку, справа Князєва точно увійде до підручників, а можливо, колись по ньому напишуть сценарій для фільму.

"Повірте, це просто вищий пілотаж!", — підкреслює правоохоронець.

Справа проходила в секреті, розповідає Кривонос, а спочатку в НАБУ про неї знали лише кілька людей, але вже на останній фазі до них приєдналися десятки. В обшуках брало участь понад 60 детективів.

"Це, не включаючи співробітників управління спеціальних операцій та оперативно-технічного управління Бюро, які виконували свою частину заходів щодо прослуховування та спостереження", — говорить він.

Справа вийшла настільки резонансною, що інформація про неї дійшла навіть до президента Зеленського, який особисто зателефонував Кривоносу та поцікавився про те, що відбувається.

"Якщо говорити про мою розмову з Президентом, то вона була, після затримання голови Верховного Суду та початку обшуків у будівлі Верховного Суду. Він мені сам подзвонив і як керівник держави поцікавився, що там відбувається у Верховному Суді. Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на отриманні хабара. Це був весь контекст розмови. Він дуже рівно та зважено до цього віднісся. Він спитав, у чому там суть. Говорю: це — отримання хабара. Він каже: "Окей, добре". Не було ніяких емоцій — ні негативних, ні позитивних, чи ще чогось такого. Це була дуже витримана розмова", — сказав голова НАБУ.

Нагадаємо, голову Верховного суду України Всеволода Князєва затримали слідчими НАБУ 15 травня під час отримання другого траншу хабара, загальна сума якого склала 2,7 мільйона доларів. Вже наступного дня, 16 травня, Князєв отримав підозру у справі щодо отримання неправомірної вигоди посадовцем в особливо великому розмірі. Ще через день він уже був під вартою за рішенням суду.