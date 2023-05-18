Ексголову Верховного суду заарештували: подробиці

Судді ВАКС понад 6 годин обирали запобіжний захід ексголові Верховного суду

Вищий антикорупційний суд України у четвер, 18 травня, пізно ввечері обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву, затриманому раніше на великому хабарі.

Як повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, при цьому ВАКС допустив альтернативу тримання під вартою у вигляді застави.

"ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 107 млн грн застави колишньому Голові Верховного Суду, викритому на отриманні неправомірної вигоди", — йдеться в повідомленні.

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Князєву. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Згідно з рішенням суду, у разі невнесення застави Князєв пробуде під вартою до 14 липня.

Варто зазначити, що засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Князєву було досить тривалим — понад 6 годин.

Сам ексглава Верховного суду не відкидає, що став жертвою політичної провокації.

Водночас, як повідомляє телеграм-канал "Политика Страны", захист Князєва не погоджується з рішенням суду і оскаржуватиме рішення про міру запобіжного заходу у вигляді арешту.

"Захист не погоджується, і подаватиме апеляцію в понеділок (22 травня — ред.)", — цитує "Страна" адвоката ексголови ЗС Володимира Клочкова.

Як повідомлялося, голову Верховного суду України Всеволода Князєва затримали слідчими НАБУ 15 травня під час отримання другого траншу хабаря, загальна сума якого склала 2,7 мільйона доларів США.

Наступного дня, 16 травня, Князєв отримав підозру у справі щодо отримання неправомірної вигоди посадовцем в особливо великому розмірі.