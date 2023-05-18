Экс-главу Верховного суда арестовали: подробности

Судьи ВАКС более 6 часов избирали меру пресечения экс-главе Верховного суда

Высший антикоррупционный суд Украины в четверг, 18 мая, поздно вечером избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву, задержанному ранее на крупной взятке.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук, при этом ВАКС допустил альтернативу содержанию под стражей в виде залога.

"ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 млн грн залога бывшему главе Верховного суда, разоблаченному на получении неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

Заседание суда по избранию меры пресечения Князеву. Фото Ян доброносов, "Телеграф"

Согласно решению суда, в случае невнесения залога Князев пробудет под стражей до 14 июля.

Стоит отметить, что заседание суда по избранию меры пресечения Князеву было довольно продолжительным — более 6 часов.

Сам экс-глава Верховного суда не исключает, что стал жертвой политической провокации.

Вместе с тем, как сообщает телеграм-канал "Политика Страны", защита Князева не согласна с решением суда и будет обжаловать решение по мере пресечения.

"Защита не соглашается, и будет подавать апелляцию в понедельник (22 мая — ред.)", — цитирует "Страна" адвоката экс-главы ВС Владимира Клочкова.

Как сообщалось, глава Верховного суда Украины Всеволод Князев был задержан следователями НАБУ 15 мая во время получения второго транша взятки, общая сумма которой составила 2,7 миллиона долларов США.

На следующий день, 16 мая, Князев получил подозрение по делу о получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.