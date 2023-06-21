Можно снимать фильм: глава НАБУ рассказал о следствии по делу Князева и реакции Зеленского

Дело получилось настолько резонансным, что информация о нем дошла даже до президента Зеленского

Дело главы Верховного суда Всеволода Князева было настолько секретным, что о нем знали единицы даже в НАБУ, а то, как отработали в этой ситуации детективы, может войти в учебники.

Об этом рассказал глава НАБУ Семен Кривонос в интервью "Укринформу".

Начальник антикоррупционного ведомства отметил, что, к сожалению, не может раскрывать некоторые детали дела, например, участие агентов под прикрытием. Он эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

"Досудебное расследование продолжается. Об этой части дела говорить не могу. Даже если пальцы в дверь (улыбается – ред.)", — объясняет Кривонос.

По его словам, активная фаза документирования этого преступления началась еще в конце марта. Тогда ведомство получило первые доказательства признаков преступной деятельности и вымогательства взятки.

"Часть людей, документировавших это дело, месяц толком не спали. Была проделана колоссальная работа. Мы очень переживали, чтобы не было утечки информации, чтобы правильно задокументировать и провести следственные действия. То есть это было большое напряжение и стресс. Очень мало людей знали об этом деле. Даже те, кто документировал это преступление, сказали, что они превзошли сами себя", — рассказал глава НАБУ.

По его мнению, дело Князева точно войдет в учебники, а возможно, когда-то по нему напишут сценарий для фильма.

"Поверьте, это – просто высший пилотаж!", — подчеркивает правоохранитель.

Дело проходило в секрете, рассказывает Кривонос, а изначально в НАБУ о нем знали только несколько человек, но уже на последней его фазе к ним присоединились десятки. В обысках принимало участие более 60 детективов.

"Это, не включая сотрудников управления специальных операций и оперативно-технического управления Бюро, выполнявших свою часть мероприятий по прослушиванию и наблюдению", — говорит он.

Дело получилось настолько резонансным, что информация о нем дошла даже до президента Зеленского, который лично позвонил Кривоносу и поинтересовался о происходящем.

"Если говорить о моем разговоре с президентом, то он был после задержания председателя Верховного Суда и начала обысков в здании Верховного Суда. Он мне сам позвонил и как руководитель государства поинтересовался, что там происходит в Верховном Суде Я сообщил президенту, что задержан руководитель судебной ветви власти на получении взятки. Это был весь контекст разговора. Он очень ровно и взвешенно к этому отнесся. Он спросил, в чем там суть. Говорю: это – получение взятки. Он говорит: "Окей, хорошо". Не было никаких эмоций – ни отрицательных, ни положительных, или еще чего-нибудь такого. Это был очень выдержанный разговор", — сказал глава НАБУ.

Напомним, глава Верховного суда Украины Всеволод Князев был задержан следователями НАБУ 15 мая во время получения второго транша взятки, общая сумма которой составила 2,7 миллиона долларов. Уже на следующий день, 16 мая, Князев получил подозрение по делу о получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере. Еще через день он уже был под стражей по решению суда.