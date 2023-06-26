Затримано голову Тернопільської облради: подробиці від НАБУ

Жертвою чиновників став підприємець та волонтер

Голова Тернопільської обласної ради погорів на хабарі. Його затримали співробітники НАБУ, коли він зі своїми помічниками отримав неправомірний зиск у розмірі 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Йдеться про Михайла Головка і ще двох неназваних його заступників. За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн. грн. у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

"Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн. голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали "на гарячому", — повідомляють правоохоронці.

При цьому, як зазначили у САП, чиновників не збентежило навіть те, що підприємець, з якого вони "збивали" гроші, займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України.

Для довідки: екснардеп від політичної партії ВО "Свобода" VII та VIII скликань Михайло Головко очолив Тернопільську обласну раду у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, раніше детективи НАБУ затримали на великому хабарі голову Верховного суду України. Начальник відомства розповів про слідство та реакцію Зеленського.