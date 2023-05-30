Попрацював лише два місяці: у голови "Укрзалізниці" обшуки, ЗМІ дізналися причину

Повідомляється, що ініціатором обшуків є НАБУ

У кабінеті голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка, якого було призначено на цю посаду близько двох місяців тому, у середу, 30 травня, проводяться слідчі дії.

Як повідомили джерела порталу "Главком", обшуки у Лященка проводять за ініціативою НАБУ.

За попередньою інформацією, Лященка підозрюють у причетності до схеми запровадження "відкатів" на тендерах для "Укрзалізниці". Проте, за даними джерела, безпосереднім організатором угруповання є інша особа з оточення голови правління.

Повідомляється, що ініціатором обшуків є НАБУ

За даними джерела DT.UA в НАБУ, у справі також фігурує автомобіль, який отримав один із чиновників "Укрзалізниці" за певні послуги.

Нагадаємо, коли Євгена Лященка було призначено на посаду голови "Укрзалізниці", член правління УЗ Орест Логунов у коментарях до своєї посади про відставку його попередника Олександра Камишина, написав, що Лященко — "потужний, з високим ступенем довіри".

Як розповідав "Телеграф", у лютому "Укрзалізниця" здивувала тендером на обслуговування акваріумів. Сума торгів дорівнювала півмільйону гривень. Тендер виграв єдиний претендент — ТОВ "Амегабуд". Воно ж вигравало тендери з обслуговування УЗ у 2022 році. Ця фірма відповідала за електричні лампи, килимові покриття, системи та пристрої нагляду та охорони, а також за ламінат.