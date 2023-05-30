Поработал всего два месяца: у главы "Укрзализници" обыски, СМИ узнали причину

Сообщается, что инициатором обысков является НАБУ

В кабинете председателя правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, который был назначен на эту должность около двух месяцев назад, в среду, 30 мая, проводятся следственные действия.

Как сообщили источники портала "Главком", обыски у Лященко проводятся по инициативе НАБУ.

По предварительной информации, Лященко подозревают в причастности схеме введения "откатов" на тендерах для "Укрзализныци". Однако, по данным источника, непосредственным организатором группировки является другое лицо из окружения председателя правления.

Также сообщается, что наблюдательный совет "Укрзализныци" планирует в ближайшие часы созвать заседание для решения вопроса об отстранении Лященко с занимаемой должности.

По данным источника ZN.UA в НАБУ, в деле также фигурирует автомобиль, который получил один из чиновников "Укрзализныци" за определенные услуги.

Напомним, когда Евгений Лященко был назначен на должность главы "Укрзализныци", член правления УЗ Орест Логунов в комментариях к своему посту об отставке его предшественника Александра Камышина, написал, что Лященко — "он мощный, с высокой степенью доверия".

Как рассказывал "Телеграф", в феврале "Укрзализныця" удивила тендером на обслуживание аквариумов. Сумма торгов равнялась полумиллиону гривен. Тендер выиграл единственный претендент — ТОВ "Амегабуд". Оно же выигрывало тендеры по обслуживанию УЗ и в 2022 году. Эта фирма отвечала за электрические лампы, ковровые покрытия, системы и устройства надзора и охраны, а также за ламинат.