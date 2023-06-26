Задержан глава Тернопольского облосовета: подробности от НАБУ

Жертвой чиновников стал предприниматель и волонтер

Глава Тернопольского областного совета погорел на взятке. Его задержали сотрудники НАБУ, когда он со своими помощниками получил неправомерную выгоду в размере 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о Михаиле Головко и еще двух неназванных его заместителях. По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 млн. грн. у собственника предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

"После передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации задержали "на горячем", — сообщают правоохранители.

При этом, как отметили в САП, чиновников не смутило даже то, что предприниматель, с которого они "сбивали" деньги, занимался волонтерской деятельностью и всячески помогал силам обороны Украины.

Для справки: экс-нардеп от политической партии ВО "Свобода" VII и VIII созывов Михаил Головко возглавил Тернопольский областной совет в ноябре 2020 года.

Напомним, ранее детективы НАБУ задержали на крупной взятке главу Верховного суда Украины. Начальник ведомства рассказал о следствии и реакции Зеленского.