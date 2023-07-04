Голова Тернопільської облради після скандалу з хабарем повернувся на роботу та зробив заяву

Чиновник вважає абсурдом та провокацією всі звинувачення у свій бік

Затриманий на хабарництві голова Тернопільської облради Михайло Головко повернувся на своє робоче місце. Усі звинувачення у свій бік чиновник відкидає і навіть пропонує пройти перевірку на детекторі брехні, щоби довести свою невинність.

Про це Головко розповів у ході брифінгу 3 липня, пише "Суспільне".

"Тернопільська обласна рада працює, усі виконують покладені на них обов’язки та завдання, повноцінно робочий режим у нас триває. Відсьогодні на роботі", – сказав він.

За словами Головка, висунуті проти нього звинувачення — "маразм, абсурд та провокація", а облрада вже два роки не має жодного відношення до бюджету.

"Ми не виділяємо ні копійки. Це хабар, так званий, чи неправомірна вигода це в тому вигляді, якщо людина дає якісь послуги й за це їй якось розраховуються або дякують. З нашого боку не було жодних дій. Підступна, цинічна провокація", — заявив чиновник.

На запитання, що це були за гроші, з якими його затримали, голова Тернопільської обласної ради відповів:

"Я не коментуватиму у зв’язку з тим, що йде слідство. Жодного хабаря не було. Я ніколи не брав хабарів. Я готовий це підтвердити на детекторі брехні".

Зазначимо, що у червні співробітники НАБУ затримали Михайла Головка та ще двох неназваних його заступників. Під час слідства встановили, що затримані вимагали 1,8 млн грн у власника одного із підприємств. Їх затримали на отриманні третьої частини коштів у розмірі 600 тисяч гривень. 28 червня Вищий антикорупційний суд відправив Головка під варту на два місяці з альтернативою застави 805 тис. грн. Того ж дня за нього було внесено заставу, що дало чиновнику можливість вийти із СІЗО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що таємна агентка допомогла НАБУ вивести на чисту воду колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва. Завдяки пристроям, що прослуховують, якими дівчина обвісила весь офіс, правоохоронці отримали записи важливих переговорів.