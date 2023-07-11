Укр

Дело о взятке "слуги народа" Марченко: НАБУ опубликовало доказательства ее причастности (видео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
Читати українською
Автор
573
Людмила Марченко може оказаться за решеткой на два года Новость обновлена 11 июля 2023, 22:40
Людмила Марченко може оказаться за решеткой на два года. Фото instagram

Видео с камер наружного наблюдения засняли момент получения взятки народной избранницей

Дело о незаконном выезде мужчин из Украины за взятку с участием помощницы нардепа от "Слуги народа" получило продолжение. Если ранее детективы НАБУ и САП подозревали в незаконной деятельности только помощницу, то теперь подозрение получила и сама нардеп Людмила Марченко.

Об этом рассказали в пресс-службе НАБУ. Также ведомство опубликовало аудиозапись переговоров помощницы и видео момента передачи части взятки Людмиле Марченко, от которых та попыталась избавиться накануне обыска.

Так, 11 июля следователи НАБУ и САП сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием действующей народному депутату Людмиле Марченко. Правоохранители выяснили, что она вместе со своей помощницей брали взятку с мужчин за то, чтобы предоставить им выезд из Украины в период военного положения. Соответствующие данные вносились в Информационную систему "Путь", после того как в военных администрациях давали добро на выезд.

Мужчин выпускали из страны под видом водителей. Свои услуги нардеп и помощница оценили в 5 300 долларов США. После того, как подставной клиент передал второй транш в размере 2 800 долларов, женщин разоблачили.

На кадрах, которые есть в распоряжении НАБУ, видно, как помощница пришла в дом к беременной Людмиле Марченко и передала ей взятку от нового клиента. Когда девушка ушла, нардеп поспешила избавиться от улик и сперва хотела спрятать деньги в огороде, но после поспешно выбросила их за забор. Но детективы НАБУ во время обыска их нашли и приобщили к делу. На аудиозаписи слышно, как помощница "слуги" жалуется, что некоторые мужчины выезжают без проблем, а некоторых не выпускают и сама "Ивановна" (вероятно, Людмила Марченко) должна этому поспособствовать.

Помощница нардепа получила подозрение еще 9 июля по ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). За содеянное женщинам грозит наказание от штрафа в размере 1-4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан до ограничения свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за злоупотребления системой "Путь" некоторых мужчин не выпустят из Украины. Госпогранслужба усилит проверки этой категории граждан на границе уже этим летом.

Теги:
#Взятка #НАБУ #Нардеп #Слуга народа #Выезд из Украины