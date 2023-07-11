Дело о взятке "слуги народа" Марченко: НАБУ опубликовало доказательства ее причастности (видео)

Видео с камер наружного наблюдения засняли момент получения взятки народной избранницей

Дело о незаконном выезде мужчин из Украины за взятку с участием помощницы нардепа от "Слуги народа" получило продолжение. Если ранее детективы НАБУ и САП подозревали в незаконной деятельности только помощницу, то теперь подозрение получила и сама нардеп Людмила Марченко.

Об этом рассказали в пресс-службе НАБУ. Также ведомство опубликовало аудиозапись переговоров помощницы и видео момента передачи части взятки Людмиле Марченко, от которых та попыталась избавиться накануне обыска.

Так, 11 июля следователи НАБУ и САП сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием действующей народному депутату Людмиле Марченко. Правоохранители выяснили, что она вместе со своей помощницей брали взятку с мужчин за то, чтобы предоставить им выезд из Украины в период военного положения. Соответствующие данные вносились в Информационную систему "Путь", после того как в военных администрациях давали добро на выезд.

Мужчин выпускали из страны под видом водителей. Свои услуги нардеп и помощница оценили в 5 300 долларов США. После того, как подставной клиент передал второй транш в размере 2 800 долларов, женщин разоблачили.

На кадрах, которые есть в распоряжении НАБУ, видно, как помощница пришла в дом к беременной Людмиле Марченко и передала ей взятку от нового клиента. Когда девушка ушла, нардеп поспешила избавиться от улик и сперва хотела спрятать деньги в огороде, но после поспешно выбросила их за забор. Но детективы НАБУ во время обыска их нашли и приобщили к делу. На аудиозаписи слышно, как помощница "слуги" жалуется, что некоторые мужчины выезжают без проблем, а некоторых не выпускают и сама "Ивановна" (вероятно, Людмила Марченко) должна этому поспособствовать.

Помощница нардепа получила подозрение еще 9 июля по ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). За содеянное женщинам грозит наказание от штрафа в размере 1-4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан до ограничения свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за злоупотребления системой "Путь" некоторых мужчин не выпустят из Украины. Госпогранслужба усилит проверки этой категории граждан на границе уже этим летом.