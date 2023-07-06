Одесский депутат с женой организовали ОПГ и присвоили десятки миллионов гривен

Злоумышленникам грозит до 12 лет за решеткой

СБУ установила факты новых нарушений закона депутата Одесского облсовета и его супруги. Их подозревают в краже бюджетных 24 млн грн на ремонтах объектов социальной инфраструктуры в течение 2017-2021 годов.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее семейную пару уже разоблачили на рейдерском захвате земли в регионе.

В частности, депутат и его жена присвоили деньги, которые были выделены на строительство детского сада и установку уличного освещения в 11 населенных пунктах Одесской области. Злоумышленники действовали не сами, а в составе ОПГ, привлекая к своим махинациям директора подконтрольной строительной компании и председателей поселковых советов.

Одесский чиновник и его сообщница-жена следили за тем, чтобы сельсоветы заключали договора с конкретной подрядной организацией, которая получала деньги из бюджета. При этом организаторы сделки искусственно завышали стоимость и объемы ремонтно-строительных работ, а полученную разницу выводили в тень и распределяли между собой.

На основании собранных доказательств жене депутата, директору подрядчика и председателю сельсовета сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

ч. 1, 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мать скандального одесского судьи Сергея Вовка перегородила пляж, чтобы построить отель. Несмотря на все возмущения местных жителей, она заявила, что продолжит стройку.