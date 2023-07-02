"Это позор": коллаборанта евгения балицкого до сих пор не могут лишить депутатского мандата

В Минреинтеграции требуют принять все необходимые решения

Коллаборант евгений балицкий, которого в Украине заочно осудили на 15 лет лишения свободы, до сих пор формально остается членом Запорожского облсовета.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В министерстве обратили внимание, что один из главных предателей Украины несмотря на переход на сторону оккупантов, до сих пор имеет мандат депутата ЗОВА. Не изменило ситуацию и то, что 29 июня коллаборант был заочно осужден.

В связи со всем вышесказанным в Минреинтеграции требуют принять все необходимые решения, чтобы остановить "позор".

"Еще раз обращаемся с требованием лишить предателя депутатского мандата, ведь эта ситуация позорна", — говорится в посте

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о жизни и политической карьере евгения балицкого. Интересно, что гауляйтер даже служил в ВСУ, получив звание капитана. Однако ничего не помешало ему придерживаться пророссийских взглядов.

Также мы писали о том, каким образом балицкий опозорился в росСМИ уже после оккупации, выступая с пламенной речью насчет воссоединения с россией.