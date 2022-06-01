Лицо "русского мира": предатель Балицкий после покушения опозорился в росСМИ

Сдерживать эмоции от сотрудничества с россиянам сложно уже даже коллаборантам

Гауляйтер Запорожской области, мелитопольский коллаборант Евгений Балицкий, недавно едва не погибший, стал "звездой сети" благодаря очередному пропагандистскому ролику для российских медиа. Из-за неаккуратности журналистов его реальное отношение к собственной речи стало достоянием общественности.

Во время интервью для российского агентства "РИА Новости" мужчина закатил глаза после рассказа о желании сотрудничать с рф. Неудачно обрезанное видео разлетелось по всех соцсетях, передает "Телеграф".

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Балицкий выступил с обращением по поводу якобы "отключения связи со стороны киевских властей" в Херсонской и части Запорожской областей. Проговаривая явно заранее подготовленный текст, коллаборант воодушевленно рассказывал о сотрудничестве с россией. Финалом его речи и вовсе становится заверение в том, что "вместе они обязательно победят".

Российские журналисты изначально не слишком аккуратно обрезали видеозапись, поэтому на попавшем в интернет ролике видно, как Евгений Балицкий в конце выступления закатывает глаза и едва ли не показывает язык. Таким образом он явно показывает, что подобные "сладкие" увещевания не слишком убедительные даже для него самого.

Стоит отметить, что сейчас в Telegram-канале пропагандистского агентства "РИА Новости" находится уже отредактированная версия видео — вовремя обрезанная по тайм-коду. Однако пост действительно претерпел изменения.

Однако все, что попадает в интернет, остается в нем. В сети уже шутят, что гауляйтер Запорожской области может стать новым лицом мемов этой войны.

Говорят интернет-пользователи и о другом. Помимо прочего — вспоминают даже незавидную судьбу коллаборантов из Донецка, которые поплатились своей жизнью за поддержку рф. Юзеры считают, что Балицкому может светить похожий конец.

Напомним, что Балицкий на днях стал героем неудавшегося покушения. После взрыва в Мелитополе стало известно, что этот теракт предназначался именно для него. Пострадало несколько человек.

Этот инцидент стал толчком для непризнанных властей Мелитополя — начались просьбы об отставке из-за "боязни за свою жизнь".