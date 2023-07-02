"Це ганьба": колаборанта євгена балицького досі не можуть позбавити депутатського мандата

В Мінреінтеграції вимагають ухвалити всі необхідні рішення

Колаборант євген балицький, якого в Україні заочно засудили на 15 років позбавлення волі, досі формально залишається членом Запорізької облради.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

У міністерстві звернули увагу, що один із головних зрадників України незважаючи на перехід на бік окупантів, досі має мандат депутата ЗОВА. Не змінило ситуацію і те, що 29 червня колаборанта було заочно засуджено.

У зв’язку з усім вищесказаним у Мінреінтеграції вимагають ухвалити всі необхідні рішення, щоб зупинити "ганьбу".

"Вкотре звертаємось із вимогою позбавити зрадника депутатського мандата, адже ця ситуація є ганебною", — йдеться у пості.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав про життя та політичну кар’єру євгена балицького. Цікаво, що гауляйтер навіть служив у ЗСУ, отримавши звання капітана. Однак нічого не завадило йому дотримуватись проросійських поглядів.

Також ми писали про те, як балицький зганьбився в росЗМІ вже після окупації, виступаючи з полум’яною промовою щодо возз’єднання з росією.