Обличчя "руського міра": зрадник Балицький після замаху зганьбився в росЗМІ

Стримувати емоції від співпраці з росіянам важко вже навіть колаборантам

Гауляйтер Запорізької області, мелітопольський колаборант Євген Балицький, який нещодаво ледь не загинув, став "зіркою мережі". Це сталося завдяки черговому пропагандистському ролику для російських медіа. Через неакуратність журналістів реальне ставлення зрадника до власної промови стало надбанням громадськості.

Під час інтерв’ю для російського агентства "РИА Новости" чоловік закотив очі після розповіді про бажання співпрацювати з росією. Невдало обрізане відео розлетілося всіма соцмережами, передає "Телеграф".

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Балицький звернувся з приводу нібито "відключення зв’язку з боку київської влади" в Херсонській та частині Запорізької областей. Промовляючи заздалегідь підготовлений текст, колаборант натхненно розповідав про співпрацю з росією. Фіналом його мови взагалі стає запевнення в тому, що "разом вони обов’язково переможуть".

Російські журналісти спочатку не надто акуратно обрізали відеозапис, тому на ролику, що потрапив в інтернет, видно, як Євген Балицький наприкінці виступу закочує очі і ледь не показує язика. Таким чином він явно показує, що подібні "солодкі" умовляння не надто переконливі навіть для нього самого.

Варто зазначити, що зараз у Telegram-каналі пропагандистського агентства "РИА Новости" знаходиться вже відредагована версія відео — вчасно обрізана за тайм-кодом. Однак пост справді зазнав змін.

Проте все, що потрапляє до інтернету, залишається в ньому. У мережі вже жартують, що гауляйтер Запорізької області може стати новим обличчям мемів цієї війни.

Говорять інтернет-користувачі і про інше. Крім іншого, згадують навіть незавидну долю колаборантів з Донецька, які поплатилися своїм життям за підтримку рф. Користувачі вважають, що Балицькому може світити схожий кінець.

Нагадаємо, що Балицький днями став героєм невдалого замаху. Після вибуху в Мелітополі стало відомо, що цей теракт був призначений саме для нього. Постраждали кілька людей.

Цей інцидент став поштовхом для невизнаної влади Мелітополя — почалися прохання про відставку через "побоювання за своє життя".