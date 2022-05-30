Окупанти злякалися: з’ясувалися деталі вибуху у Мелітополі

Є кілька постраждалих, серед яких племінниця відомого зрадника

Вибух, який вранці 30 травня прогримів у центрі Мелітополя, справді був спрямований проти колаборантів, — місцеві жителі стверджують, що серед інших постраждала племінниця "губернатора" окупаційної "влади" Євгена Балицького Євгенія Зайцева.

Про це пише регіональне видання "РІА Мелітополь".

За попередніми (і поки що не підтвердженими) даними, всього постраждали троє людей — дві жінки та юнак. Одна із постраждалих Євгенія Зайцева, дочка Олега Балицького, який є братом колишнього нардепа-зрадника Євгена Балицького.

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Саме Зайцеву, за даними місцевих ЗМІ, несуть на ношах після вибуху на фото:

Кажуть, що жінка на фото, – племінниця Балицького

Окупанти оточили центральну площу, на якій знаходиться будинок культури, в якому загарбники влаштували свою "адміністрацію", в районі чути гучні сирени, їздить військова техніка рф.

Російські пропагандисти стверджують, що вибухнув припаркований біля площі Mercedes.

"Адміністрація" російських окупантів на площі Перемоги у Мелітополі

На місці подій працюють російські військові, їхня "поліція" та росгвардія, серед іншого вони вивчають пакет на тротуарі. Судячи з галасу та кількості техніки, місцеві жителі припускають, що окупанти злякалися.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українські партизани вчинили замах на іншого відомого зрадника та підірвали під’їзд будинку "мера" Енергодара.