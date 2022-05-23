Вивезений з міста: що відомо про стан "мера"-колаборанта, якого підірвали в Енергодарі

Після вибуху Шевчика та його охоронців вивезли за межі Енергодара

Законний міський голова Енергодара (Запорізька область) Дмитро Орлов розповів про стан місцевого колаборанта Андрія Шевчика після вибуху в його будинку. Колишнього депутата від ОПЗЖ росіяни назвали "мером" та поставили керувати тимчасового окупованим містом.

Про це у понеділок, 23 травня, йшлося в ефірі Радіо Свобода.

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За словами Орлова, внаслідок вибуху, який стався 22 травня у під'їзді одного з житлових будинків, де проживав Шевчик, постраждав і так званий "мер", і двоє його охоронців.

"Всі потерпілі були доставлені не швидкими, а автомобілями з буквами Z до медико-санітарної частини в місті Енергодар. Набігла купа військових. Після огляду у постраждалих були численні опіки, були пошкодження уламками вибухового пристрою м’яких тканин, струс головного мозку, і у Шевчика навіть перелом ключиці", – повідомив законний мер Енергодара.

Він додав, що колаборантів вивезли в лікарню, ймовірно, Мелітополя, який зараз також тимчасово окупований. Орлов зазначає, що причина цього у тому, що або медики відмовилися лікувати зрадників України, або окупанти вирішили не довіряти місцевим медикам. Точного місця перебування Шевчика та його охоронців наразі не встановлено.

При цьому на посаду так званого "мера" можуть готувати Руслана Кірпічова, який останній місяць спостерігав за Енергодаром.

"Він не місцевий, тому про нього інформації досить мало у місцевих мешканців. Відомо, що останній місяць він був таким "смотрящим" за містом. У кращих традиціях Радянського союзу, коли є фейковий керівник і є людина, яка вирішує всі питання. Така ситуація є наразі. Чи буде саме він показувати себе на першому плані, чи знайдуть нового колаборанта, гауляйтера, не відомо", – додав Дмитро Орлов.

Нагадаємо, що 48-річний Андрій Шевчик був депутатом в Енергодарі від ОПЗЖ, а після приходу "руського міра" швидко перейшов на бік окупантів і створив там "народну раду".

Вранці в неділю, 22 травня, в тимчасово непідконтрольному Україні Енергодарі Запорізької області місцеві партизани влаштували вибух у будинку, де мешкає зрадник, "глава військової адміністрації" окупантів Андрій Шевчик. Метою активістів був сам Шевчик, однак йому вдалося врятуватися — загинув лише його охоронець.

Раніше "Телеграф" зібрав усе, що відомо про зрадника України Андрія Шевчика, який зараз перебуває у реанімації.