Зрадник зі стажем, любитель ікон – що відомо про пораненого "голову" Енергодара Андрія Шевчика

На рахунку Шевчика зміна кількох політсил

У неділю, 22 травня, у тимчасово окупованому росіянами Енергодарі Запорізької області стався вибух у під’їзді, в якому мешкає самопроголошений "мер" міста Андрій Шевчик.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про зрадника України, який зараз перебуває у реанімації місцевої лікарні.

Народився в Росії, жив в Україні

Сам Андрій Шевчик народився 17 червня 1973 року в місті Красноярськ-26, нині це Желєзногорськ, Красноярської області Росії. Оскільки місто було пов’язане з виробництвом атомної зброї, воно було закрите і жили в ньому люди, пов’язані з цими роботами і, зважаючи на все, дуже непрості. Не виключено, що коріння майбутньої зради Шевчика криється саме у місці його народження.

Згодом він опинився в Україні, де здобув дві вищі освіти – закінчив Українську інженерно-педагогічну академію та Одеський Національний Політехнічний університет.

З 1991 року, з перервою на службу в армії у 1991-1993 роках, Шевчик працював на Запорізькій атомній електростанції, а у 2012 році став провідним інженером станції до свого звільнення 29 березня 2022 року, після переходу на бік окупантів.

Змінив п’ять партій

У крісло "голови Енергодару" 27 березня Андрій Шевчик пересів із крісла депутата Енергодарської міськради від партії "Опозиційна платформа — За життя", але насправді для нього це була вже п’ята політсила.

Так, депутатом міськради вперше Шевчик став ще 2010 року, причому від партії "Інформаційна Україна", але вже 2012 року був членом Партії регіонів. У 2014 році був кандидатом на позачергових виборах ВР у 79-му мажоритарному округу від партії "Зелені".

У 2015 році, за даними руху "Чесно", представляв у виборчкомі інтереси партії "Батьківщина", а до 2020 року та свого другого терміну у міськраді став уже членом ОПЗЖ.

До речі, у рідному Енергодарі Шевчик неодноразово виступав експертом із виборчого законодавства та брав участь у роботі кількох виборчих комісій.

Не може жити без ікон

У складі міськради Енергодара Андрій Шевчик ініціював розгляд різноманітних питань, наприклад, розслідування закупівлі медичних масок для міста за нібито завищеною ціною.

Але найбільш екстравагантним його зверненням стало прохання повернути до зали засідань міськради дві ікони, які перебували в ньому понад 10 років.

Як стверджують колаборанти, потужність вибуху, під час якого було поранено Андрія Шевчика, склала близько 600-700 грамів у тротиловому еквіваленті.