Предатель со стажем, любитель икон – что известно о раненом "главе" Энергодара Андрее Шевчике

На счету Шевчика смена нескольких политсил

В воскресенье, 22 мая, во временно оккупированном россиянами Энергодаре Запорожской области произошел взрыв в подъезде, в котором живет самопровозглашенный "мэр" города Андрей Шевчик.

"Телеграф" собрал все, что известно о предателе Украины, который сейчас находится в реанимации местной больницы.

Родился в россии, жил в Украине

Сам Андрей Шевчик родился 17 июня 1973 года в городе Красноярск-26, ныне это Железногорск, Красноярской области рф. Поскольку город был связан с производством атомного оружия, он был закрыт и жили в нем люди, связанные с этими работами и, судя по всему, весьма непростые. Не исключено, что корни будущего предательства Шевчика кроются именно в месте его рождения.

Впоследствии он оказался в Украине, где получил два высших образования – окончил Украинскую инженерно-педагогическую академию и Одесский Национальный Политехнический университет.

С 1991 года, с перерывом на службу в армии в 1991-1993 годах, Шевчик работал на Запорожской атомной электростанции, а в 2012 году стал ведущим инженером станции до своего увольнения 29 марта 2022 года, после перехода на сторону оккупантов.

Сменил пять партий

В кресло "главы Энергодара" 27 марта Андрей Шевчик пересел из кресла депутата Энергодарского горсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", но на деле для него это была уже пятая политсила.

Так, депутатом горсовета впервые Шевчик стал еще в 2010 году, причем от партии "Информационная Украина", но уже в 2012 году был членом Партии регионов. В 2014 году был кандидатом на внеочередных выборах ВР по 79-му мажоритарному округу от партии "Зеленые".

В 2015 году, по данным движения "Чесно", представлял в избиркоме интересы партии "Батькивщина", а к 2020 году и своему второму сроку в горсовете стал уже членом ОПЗЖ.

Кстати, в родном Энергодаре Шевчик не раз выступал экспертом по избирательному законодательству и принимал участие в работе нескольких избирательных комиссий.

Не может жить без икон

В составе горсовета Энергодара Андрей Шевчик инициировал рассмотрение различных вопросов, например, расследование закупки медицинских масок для города по якобы завышенной цене.

Но наиболее экстравагантным его обращением стала просьба вернуть в зал заседаний горсовета две иконы, которые находились в нем больше 10 лет.

Как утверждают коллаборанты, мощность взрыва, в ходе которого был ранен Андрей Шевчик, составила порядка 600-700 граммов в тротиловом эквиваленте.