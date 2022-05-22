"Бахнуло" хорошо: появились фото с места подрыва топ-коллаборанта в Энергодаре

Похоже, предателя спасли только его охранники

Взрыв, который утром 22 мая устроили в подъезде дома самопровозглашенного "мэра" Энергодара Андрея Шевчика, был сильным и мог убить коллаборанта, но больше всего задел охранников.

На фото с места событий видно, что взрывной волной вырвало двери, частично обрушило перекрытие и повредило почтовые ящики.

Местные каналы пишут, что дверь в подъезд открывал охранник, и это спасло Шевчика. Однако, по нашим данным, один охранник погиб, в то время как Шевчик с другими охранниками в больнице.

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Другой местный соратник оккупантов Владимир Рогов утверждает, что взрыв был мощностью в 600-700 граммов в тротиловом эквиваленте, и до этого Шевчику якобы уже угрожали.

Повреждения подъезду нанесли серьезные

Взрывное устройство заложили заранее

В доме явно ждали Шевчика

Двери просто снесло силой взрыва

На месте нашли осколки взрывного устройства

Как известно, Шевчик ранее был местным депутатом в Энергодаре от ОПЗЖ, но после вторжения переметнулся на сторону врага и возглавил "народную администрацию".

Как сообщал "Телеграф", взрыв прогремел утром 22 мая в доме №58 по улице Курчатова, когда Андрей Шевчик заходил домой. Кроме предателя и его охранников никого не задело, что говорит о том, что удар был заранее спланирован и направлен именно на Шевчика.