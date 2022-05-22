Укр

"Бахнуло" хорошо: появились фото с места подрыва топ-коллаборанта в Энергодаре

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Андрей Шевчик чуть не погиб вследствие взрыва в Энергодаре Новость обновлена 22 мая 2022, 12:52
Андрей Шевчик чуть не погиб вследствие взрыва в Энергодаре

Похоже, предателя спасли только его охранники

Взрыв, который утром 22 мая устроили в подъезде дома самопровозглашенного "мэра" Энергодара Андрея Шевчика, был сильным и мог убить коллаборанта, но больше всего задел охранников.

На фото с места событий видно, что взрывной волной вырвало двери, частично обрушило перекрытие и повредило почтовые ящики.

Местные каналы пишут, что дверь в подъезд открывал охранник, и это спасло Шевчика. Однако, по нашим данным, один охранник погиб, в то время как Шевчик с другими охранниками в больнице.

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Другой местный соратник оккупантов Владимир Рогов утверждает, что взрыв был мощностью в 600-700 граммов в тротиловом эквиваленте, и до этого Шевчику якобы уже угрожали.

Повреждения подъезду нанесли серьезные
Повреждения подъезду нанесли серьезные
Взрывное устройство заложили заранее
Взрывное устройство заложили заранее
В доме явно ждали Шевчика
В доме явно ждали Шевчика
Двери просто снесло силой взрыва
Двери просто снесло силой взрыва
На месте нашли осколки взрывного устройства
На месте нашли осколки взрывного устройства

Как известно, Шевчик ранее был местным депутатом в Энергодаре от ОПЗЖ, но после вторжения переметнулся на сторону врага и возглавил "народную администрацию".

Как сообщал "Телеграф", взрыв прогремел утром 22 мая в доме №58 по улице Курчатова, когда Андрей Шевчик заходил домой. Кроме предателя и его охранников никого не задело, что говорит о том, что удар был заранее спланирован и направлен именно на Шевчика.

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#Энергодар