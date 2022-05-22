"Бахнуло" добряче: з’явилися фото з місця підриву топ-колаборанта в Енергодарі

Схоже, зрадника врятували лише його охоронці

Вибух, який вранці 22 травня влаштували в під’їзді будинку самопроголошеного "мера" Енергодара Андрія Шевчика, був сильним і міг убити колаборанта, але найбільше зачепило охоронців.

На фото з місця подій видно, що вибуховою хвилею вирвало двері, частково обрушило перекриття та пошкодило поштові скриньки.

Місцеві канали пишуть, що двері до під’їзду відкривав охоронець, і це врятувало Шевчика. Проте, за нашими даними, один охоронець загинув, тоді як Шевчик з іншими охоронцями у лікарні.

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Інший місцевий поплічник окупантів Володимир Рогов стверджує, що вибух був потужністю 600-700 грамів у тротиловому еквіваленті, і до цього Шевчику нібито вже загрожували.

Пошкодження під’їзду завдали серйозних

Вибуховий пристрій заклали заздалегідь

У будинку явно чекали Шевчика

Двері просто знесло силою вибуху

На місці знайшли уламки вибухового пристрою

Як відомо, Шевчик раніше був місцевим депутатом в Енергодарі від ОПЗЖ, але після вторгнення перекинувся на бік ворога та очолив "народну адміністрацію".

Як повідомляв "Телеграф", вибух прогримів вранці 22 травня в будинку №58 на вулиці Курчатова, коли Андрій Шевчик заходив додому. Окрім зрадника та його охоронців нікого не зачепило, що говорить про те, що удар був заздалегідь спланований та спрямований саме на Шевчика.