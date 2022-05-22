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"Бахнуло" добряче: з’явилися фото з місця підриву топ-колаборанта в Енергодарі

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Андрій Шевчик мало не загинув унаслідок вибуху в Енергодарі Новина оновлена 22 травня 2022, 12:52
Андрій Шевчик мало не загинув унаслідок вибуху в Енергодарі

Схоже, зрадника врятували лише його охоронці

Вибух, який вранці 22 травня влаштували в під’їзді будинку самопроголошеного "мера" Енергодара Андрія Шевчика, був сильним і міг убити колаборанта, але найбільше зачепило охоронців.

На фото з місця подій видно, що вибуховою хвилею вирвало двері, частково обрушило перекриття та пошкодило поштові скриньки.

Місцеві канали пишуть, що двері до під’їзду відкривав охоронець, і це врятувало Шевчика. Проте, за нашими даними, один охоронець загинув, тоді як Шевчик з іншими охоронцями у лікарні.

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Інший місцевий поплічник окупантів Володимир Рогов стверджує, що вибух був потужністю 600-700 грамів у тротиловому еквіваленті, і до цього Шевчику нібито вже загрожували.

Пошкодження під’їзду завдали серйозних
Пошкодження під’їзду завдали серйозних
Вибуховий пристрій заклали заздалегідь
Вибуховий пристрій заклали заздалегідь
У будинку явно чекали Шевчика
У будинку явно чекали Шевчика
Двері просто знесло силою вибуху
Двері просто знесло силою вибуху
На місці знайшли уламки вибухового пристрою
На місці знайшли уламки вибухового пристрою

Як відомо, Шевчик раніше був місцевим депутатом в Енергодарі від ОПЗЖ, але після вторгнення перекинувся на бік ворога та очолив "народну адміністрацію".

Як повідомляв "Телеграф", вибух прогримів вранці 22 травня в будинку №58 на вулиці Курчатова, коли Андрій Шевчик заходив додому. Окрім зрадника та його охоронців нікого не зачепило, що говорить про те, що удар був заздалегідь спланований та спрямований саме на Шевчика.

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#Енергодар