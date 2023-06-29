"Наспівпрацював" із росією на 15 років: в Україні заочно засудили одного з головних зрадників

Колаборант до війни був нардепом від ОПЗЖ

Служба безпеки України заочно засудила так званого "главу окупаційної адміністрації" Запорізької області євгена балицького. Проти нього зібрано необхідну кількість доказів, щоб засудити до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у прес-службі СБУ. Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну євген балицький публічно підтримав окупантів і погодився співпрацювати з ними.

До вторгнення окупантів євген балицький був народним депутатом від забороненої в Україні політичної партії ОПЗЖ. Щоб змусити місцеву владу на захоплених територіях співпрацювати з ними, окупанти погрожували українцям фізичною розправою та усілякими репресіями. Тих, хто все одно відмовлявся, затримували та катували.

Гауляйтер Запорізької області організував псевдореферендум про "входження" Запорізької області до росії. При ньому було створено незаконні виборчкоми, в яких фальсифікували результати голосування на користь країни-агресора. Після фейкового референдуму балицький звернувся до російського диктатора путіна і попросив, щоб той "визнав" захоплений та напівзруйнований регіон частиною росії.

Пізніше, 30 вересня 2022 року, євген балицький прилетів до Москви, де публічно підписав папірець, що називається "договором про входження Запорізької області до складу рф".

СБУ зібрала достатньо доказів, щоб визнати гауляйтера винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 110 (навмисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

Через те, що євген балицький перебуває на тимчасово окупованій території, притягти його до відповідальності на даний момент неможливо. Усі звинувачення були винесені заочно, але набудуть чинності, як тільки егвен балицький опиниться на території, яку контролює Україна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російським посіпакам у Запорізькій області путін перестав платити зарплату. Колаборанти кілька місяців сидять без грошей.