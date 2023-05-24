Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський спеціально для "Телеграфу" пояснив, навіщо окупантам псевдовибори на захоплених територіях

На тимчасово окупованих територіях України триває підготовка до намічених на осінь "всеросійських" виборів.

Після оголошення про анексію окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей на "підставі" псевдореферендумів у вересні 2022 року кремль серйозно став готувати проведення виборів "народних совєтов", які повинні легітимізувати окупаційну владу у внутрішньополітичному житті.

Першим етапом підготовки окупаційних "виборів" на захоплених росіянами територіях України стала організація там представництв політичних партій росії, які пройшли в останнє скликання Держдуми:

"Єдина росія";

"Комуністична партія російської федерації";

Ліберально-демократична партія росії (ЛДПР);

"Справедлива росія — Патріоти — За правду" (СРЗП);

"Нові люди".

Варто зазначити, що у грудні 2022 року кремль вирішив змінити так звані конституції так званих "ЛНР" та "ДНР". Головною зміною стало зменшення повноважень глави окупаційної адміністрації, зменшення повноважень незаконного "народного совєта", а також зміну системи виборів самозваного "глави республіки".

Раніше на окупованих теренах проводили прямі вибори т. зв. "глави республіки ", тепер Кремль вирішив, що прямими виборами будуть лише вибори т. зв. "народного совєта", а вже він призначатиме т. зв. "главу республіки".

Така зміна була зроблена не випадково. Річ у тому, що проєкти політичних блоків т. зв. "ЛНР" та "ДНР" ("Мир Луганщині", "Донецька Республіка", "Вільний Донбас") у 2023 році підлягають ліквідації. А єдиними політичними акторами окупаційних процесів стануть політичні партії росії, які й вибиратимуть главу окупаційної адміністрації. Основні повноваження управління, згідно зі змінами, перейдуть до регіональних представництв федеральних органів влади рф.

Головною політичною партією окупантів на захоплених територіях України передбачувано стає "Єдина росія" – провладна партія кремля. Саме від цієї політичної сили почали проводити найбільшу кількість агітаційних заходів. Також відомо, що на окупованій території було створено громадський рух "Прихильників Єдиної росії", тобто не членів партії, а фактично фанів.

На захоплених територіях України керівники окупаційних адміністрацій намагалися отримати партійний квиток "ЄР". Але не всі були "удостоєні". Якщо "правитель" окупованої частини Донецької області Денис Пушилін очолив відділення партії "Єдина росія" у Донецьку, то решта гауляйтерів не змогла зайняти партійні пости.

При цьому у діяльності "Єдиної росії" на окупованих територіях України є елементи примусу до вливання до партійних лав місцевих жителів. Так, працівників установ соціального типу (медпрацівників, вчителів), працівників комунальної сфери під загрозою звільнення змушують вступати до руху прихильників "ЄР".

Також на окупованих територіях України існує ліміт на партійну діяльність інших партій рф. Решта, крім "ЄР", присутні суто формально. Організаційна структура є лише у КПРФ, яка поглинула компартії "ЛНР" та "ДНР", а у Запорізькій та Херсонській областях записала до своїх членів колишніх членів КПУ.

СРЗП, ЛДПР та іже з ними лише формально відкрили свої представництва на окупованій території України, але активної політичної діяльності не ведуть. Мої джерела з того боку повідомили, що приїжджі політтехнологи з рф, які працюють на "ЄР", кажуть, що вже все вирішено — ця партія однозначно отримає більшість у всіх незаконних "народних совєтах" окупованої території (приблизно 70—73% голосів). Інші відсотки розділять між собою інші партії, причому друге місце заплановано передати КПРФ.

Іншими словами, заплановані на вересень вибори стануть легітимізацією окупованих територій у російському внутрішньополітичному житті, а також виконають функцію переходу від сепаратистських політичних проєктів – до політпроєктів власне росії. Ці окупаційні "вибори" перерозподіляють владні повноваження на окупованих територіях від колаборантів – до чиновників рф. А проєкти сепаратистів, паспорти сепаратистів тощо – забороняються.

Якщо проаналізувати кадрову політику окупантів, то видно, що на всі ключові посади призначаються громадяни росії. Колаборантів же просто позбавляються. Традиційна доля зрадників.