Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский специально для "Телеграфа" объяснил, зачем оккупантам псевдовыборы на захваченных территориях

На временно оккупированных территориях Украины идет подготовка к намеченным на осень "всероссийским" выборам.

После объявления об аннексии оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей на "основании" псевдореферендумов в сентябре 2022 года кремль всерьез стал готовить проведение выборов "народных советов", которые должны легитимизировать оккупационную власть во внутриполитической жизни рф.

Первым этапом подготовки оккупационных "выборов" на захваченных россиянами территориях Украины стала организация там представительств политических партий рф, которые прошли в последний созыв Госдумы:

"Единая россия";

"Коммунистическая партия российской федерации";

Либерально-демократическая партия россии (ЛДПР);

"Справедливая россия — Патриоты — За правду" (СРЗП);

"Новые люди".

Стоит отметить, что в декабре 2022 года кремль решил изменить так называемые конституции так называемых "ЛНР" и "ДНР". Главным изменением стало уменьшение полномочий главы оккупационной администрации, уменьшение полномочий незаконного "народного совета", а также изменение системы выборов самозваного "главы республики".

Раньше на оккупированных территориях проводили прямые выборы т. н. "главы республики", теперь Кремль решил, что прямыми выборами будут только выборы т. н. "народного совета", а уже он будет назначать т. н. "главу республики".

Такое изменение было сделано не случайно. Дело в том, что проекты политических блоков т. н. "ЛНР" и "ДНР" ("Мир Луганщине", "Донецкая Республика", "Свободный Донбасс") в 2023 году подлежат ликвидации. А единственными политическими актерами оккупационных процессов станут политические партии рф, которые и будут выбирать главу оккупационной администрации. Основные полномочия управления, согласно изменениям, перейдут к региональным представительствам федеральных органов власти рф.

Главной политической партией оккупантов на захваченных территориях Украины предсказуемо становится "Единая россия" – провластная партия кремля. Именно от этой политической силы стали проводить наибольшее количество агитационных мероприятий. Также известно, что на оккупированной территории было создано общественное движение "Сторонников Единой россии", то есть не членов партии, а фактически фанатов.

На захваченных территориях Украины, руководители оккупационных администраций старались получить партийный билет "ЕР". Но не все этого были "удостоены". Если "правитель" оккупированной части Донецкой области Денис Пушилин возглавил отделение партии "Единая россия" в Донецке, то остальные гауляйтеры не смогли занять партийные посты.

При этом в деятельности "Единой россии" на оккупированных территориях Украины есть элементы принуждения к вливанию в партийные ряды местных жителей. Так, работников учреждений социального типа (медработников, учителей), работников коммунальной сферы под угрозой увольнения заставляют вступать в движение сторонников "ЕР".

Также на оккупированных территориях Украины существует лимит на партийную деятельность других партий рф. Все остальные, кроме "ЕР", присутствуют чисто формально. Организационная структура есть только у КПРФ, которая поглотила компартии "ЛНР" и "ДНР", а в Запорожской и Херсонской областях записала в свои члены бывших членов КПУ.

СЗРП, ЛДПР иже с ними лишь формально открыли свои представительства на оккупированной территории Украины, но активной политической деятельности не ведут. Мои источники с той стороны сообщили, что приезжие политтехнологи из рф, которые работают на "ЕР", говорят, что уже всё решено – эта партия однозначно получит большинство во всех незаконных "народных советах" оккупированной территории (примерно 70-73% голосов). Остальные проценты разделят между собой прочие партии, причем второе место запланировано передать КПРФ.

Другими словами, запланированные на сентябрь выборы станут легитимизацией оккупированных территорий в российской внутриполитической жизни, а также выполнят функцию перехода от сепаратистских политических проектов – к политпроектам собственно рф. Эти оккупационные "выборы" перераспределяют властные полномочия на оккупированных территориях от коллаборантов – к чиновникам рф. А проекты сепаратистов, паспорта сепаратистов и т. д. – запрещаются.

Если проанализировать кадровую политику оккупантов, то видно, что на все ключевые посты назначаются граждане рф. От коллаборантов же попросту избавляются. Традиционная участь предателей.