Одеський депутат із дружиною організували ОЗУ та привласнили десятки мільйонів гривень

Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами

СБУ встановила факти нових порушень закону депутата Одеської облради та його дружини. Їх підозрюють у крадіжці бюджетних 24 млн грн на ремонтах об’єктів соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років.

Про це розповіли у прес-службі відомства. Раніше сімейну пару вже викрили на рейдерському захопленні землі у регіоні.

Зокрема, депутат та його дружина привласнили гроші, виділені на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одеської області. Зловмисники діяли не самі, а у складі ОЗУ, залучаючи до своїх махінацій директора підконтрольної будівельної компанії та голів селищних рад.

Одеський чиновник та його спільниця-дружина стежили за тим, щоб сільради укладали договори з конкретною підрядною організацією, яка отримувала гроші з бюджету. При цьому організатори угоди штучно завищували вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а отриману різницю виводили у тінь та розподіляли між собою.

На підставі зібраних доказів дружині депутата, директору підрядника та голові сільради повідомлено про підозру відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 1, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 5 ст. 191 (привласнення майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене особливо великих розмірах чи організованою групою).

За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

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