"Для чого було йти до ЗСУ?": нардеп Безугла висловилася про звільнення Луценка з ЗСУ, в мережі обурюються

Мар’яну Безуглую вимагають ізолювати від публічної діяльності через її скандальні заяви

Після того, як Юрій Луценко оголосив про звільнення із ЗСУ за станом здоров’я, у мережі розгорівся скандал. Нардеп Мар’яна Безугла висловила своє незадоволення тим, що, знаючи про свій стан здоров’я, колишній прокурор України пішов служити. На її думку, це було зроблено заради виплат та пільг.

Коментар скандальної народної обраниці публікують у соцмережах. Вона заявляє, що наявність інвалідності не є причиною для списання із ЗСУ.

Про онкологію Юрія Луценка стало відомо ще у 2020 році, але це не завадило йому на початку повномасштабного вторгнення вступити до Сил оборони України. Згодом він дістав командира взводу ударних БПЛА. Однак нардеп Мар’яна Безугла обурена тим, що, знаючи про свою хворобу, Луценко пішов до ЗСУ, де "створив навантаження на підрозділ, держава і на нього було виділено форму разом із грошовим забезпеченням".

Вона заявила, що експрокурор навмисно це зробив, щоб набути статусу "інваліда війни з пільгами". Також вона зауважила, що нібито наявність інвалідності 1–2 груп не є причиною для списання у воєнний час, оскільки багатьом воїнам зараз відмовляють у цьому.

Ця заява викликала негатив у суспільстві. Український політичний аналітик Павло Нусс зазначив, що зазвичай не ображає жінок, але до Безуглої це не стосується — він назвав її моральною потворою та вимагав ізолювати від публічної діяльності. А політик Борислав Береза побажав Мар’яні Безуглій відчути на собі весь тягар онкологічного захворювання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що минулої весни Юрій Луценко розповів про те, як воюють росіяни. Він наголосив, що малювати з російської армії карикатурне військо — безглуздо.