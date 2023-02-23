Відомий блогер, військовий журналіст, начальник "Геніального штабу" в інтернет-спільноті "Демократична Сокира" Серж Марко висловив своє невдоволення через шквал хейту, який посипався через призначення ексгенпрокурора України Юрія Луценка командиром одного із взводів ЗСУ

В стрічці побачив новину що Юрія Луценка призначив Валерій Залужний командиром взводу ударних БПЛА.

І не розумію глузування спільноти, тому що глузує здебільшого цивільна спільнота.

Так ось. До діяльності Юрія Луценка на посаді генпрокурора ставлюсь негативно і не вважаю його гарним генпрокурором. Щоб зразу все вирішити. Але спільнота репостить новини про різних людей, теж доволі неоднозначних до війни (та і загалом), і нічого.

Залужний може призначати на посаду командира взводу, коли це призначення йде одночасно з наказом про перевод з одного підрозділу в інший. Тому експерти які писали що Залужний не призначає командирів взводу - іноді призначає.

Командир взводу ударних БПЛА, це посада яка вимагає інтелекту вищого ніж середній та вміння "хоботити" борти своїм людям. Іноді вкидуючи свої гроші.

Грошей та можливостей у Юрія Луценка вистачає. Голова на плечах теж є. Тому припускаю що в його підрозділі хлопцям буде на чому літати.

А там хто на посаді взагалі по*ер, хоч Юрій Луценко, хоч пес Юрія Луценка, хоч фікус Юрія Луценка — головне, щоб підрозділ мав крила, щоб бути боєздатним і його не кидали на "албанські" задачі. А так взагалі п*х хто командир. Лише б функція працювала.

Якщо Залужний підписав цей наказ - то якісь доводи для переводу та призначення на цю посаду в нього були.

Якщо я буду мати інформацію про неналежне виконання обов'язків командира взводу ударних БПЛА Юрія Луценка — то мовчати про це не буду.

Але я не розумію стьобу від людей що сидять по диванах, на тему 58-річного екс-генпрокурора який зараз в армії. Це виглядає дуже дивно. Мені не подобається ціла грядка людей що зараз в армії, але вони зараз солдати і я мовчу. Яке моральне право мають люди з дивану критикувати того хто пішов замість них в армію - я хз. Але це виглядає…як мерзота.

Доповідь закінчив. Дата. Підпис.