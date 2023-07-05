"Для чего было идти в ВСУ?": нардеп Безуглая высказалась об уходе Луценко из ВСУ, в сети негодуют

Марьяну Безуглую требуют изолировать от публичной деятельности из-за ее скандальных заявлений

После того, как Юрий Луценко объявил об увольнении из ВСУ по состоянию здоровья, в сети разгорелся скандал. Нардеп Марьяна Безуглая высказала свое недовольство тем, что, зная о своем состоянии здоровья, бывший прокурор Украины пошел служить. По ее мнению, это было сделано ради выплат и льгот.

Комментарий скандальной народной избранницы публикуют в соцсетях. Она заявляет, что наличие инвалидности не является причиной для списания из ВСУ.

Об онкологии Юрия Луценко стало известно еще в 2020 году, но это не помешало ему в начале полномасштабного вторжения вступить в Сил обороны Украины. В последствии он дослужился до командира взвода ударных БПЛА. Однако нардеп Марьяна Безуглая возмущена тем, что, зная о своей болезни, Луценко пошел в ВСУ, где "создал нагрузку на подразделение, государство и на него была выделена форма вместе с денежным обеспечением".

Она заявила, что экс-прокурор намеренно это сделал, чтобы получить статус "инвалида войны с льготами". Также она отметила, что якобы наличие инвалидности 1–2 групп не является причиной для списания в военной время, так как многим воинам сейчас отказывают в этом.

Это заявление вызвало негатив в обществе. Украинский политический аналитик Павел Нусс отметил, что обычно не оскорбляет женщин, но к Безуглой это не относится — он назвал ее моральным чудовищем и потребовал изолировать от публичной деятельности. А политик Борислав Береза пожелал Марьяне Безуглой прочувствовать на себе все тягости онкологического заболевания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что прошлой весной Юрий Луценко рассказал о том, как воюют россияне. Он подчеркнул, что рисовать из российской армии карикатурное войско — глупо.