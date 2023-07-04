Депутатам облсовета во Львове принесли повестки: фото и реакция украинцев

Украинцы не очень верят, что депутаты пойдут на войну

Во вторник, 4 июля, перед заседанием Львовского областного совета депутатам вручили повестки.

Об этом сообщил депутат Львовского облсовета от ВО "Свобода" Иосиф Сытник в Facebook.

"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили Повестки. Слава Украине!", — написал он.

Однако украинцы с недоверием восприняли эту новость. Большинство считает это показухой.

"Это выглядит как издевательство над нами. Все и так понимают, что никто никуда не уйдет. Режут ножом по живому", "Откупятся и на том будет конец", "Не устраивайте цирк, никто никуда не уйдет", "Не верю", — пишут люди в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что повестки в Украине начали вручать под запись видеокамер. Одним из первых городов, где заработало нововведение, стал Чернигов.

Также мы писали, что в Украине начали активно рассылать повестки по СМС, но с правовой точки зрения такие "документы" не несут никаких юридических последствий. Подробнее о том, что делать, если вам отправили повестку по телефону, вы можете прочитать в материале "Телеграфа".