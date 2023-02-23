Не понимаю стеба от людей на диванах на тему Луценко-командира взвода - Серж Марко
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Известный блоггер, военный журналист, начальник "Гениального штаба" в интернет-сообществе "Демократический Топор" Серж Марко выразил свое недовольство из-за шквала "хейта", который посыпался из-за назначения экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко командиром одного из взводов ВСУ
В ленте увидел новость, что Юрия Луценко назначил Валерий Залужный командиром взвода ударных БПЛА.
И не понимаю насмешки сообщества, потому что издевается в основном гражданское сообщество.
Так вот. К деятельности Юрия Луценко в должности генпрокурора отношусь негативно и не считаю его хорошим генпрокурором. Чтобы сразу все решить. Но сообщество репостит новости о разных людях, тоже довольно неоднозначных до войны (да и вообще), и ничего.
Залужный может назначать на должность командира взвода, когда это назначение идет одновременно с приказом о переводе из одного подразделения в другое. Поэтому писавшие эксперты что Залужный не назначает командиров взвода — иногда назначает.
Командир взвода ударных БПЛА, это должность требующая интеллекта выше среднего и умения "хоботить" борта своим людям. Иногда вбрасывая свои деньги.
Денег и возможностей у Юрия Луценко хватает. Голова на плечах тоже есть. Поэтому предполагаю, что в его подразделении ребятам будет на чем летать.
А там кто в должности вообще по*ер, хоть Юрий Луценко, хоть пес Юрия Луценко, хоть фикус Юрия Луценко — главное, чтобы подразделение имело крылья, чтобы быть боеспособным и его не бросали на "албанские" задачи. А так вообще кто командир. Только бы функция работала.
Если Залужный подписал этот приказ, то какие-то доводы для перевода и назначения на эту должность у него были.
Если у меня будет информация о ненадлежащем исполнении обязанностей командира взвода ударных БПЛА Юрия Луценко — то молчать об этом не буду.
Но я не понимаю стеблю от сидящих по диванам людей на тему 58-летнего экс-генпрокурора который сейчас в армии. Это выглядит очень забавно. Мне не нравится целая грядка людей, которые сейчас в армии, но они сейчас солдаты и я молчу. Какое моральное право имеют люди с дивана критиковать ушедшего вместо них в армию – я хз. Но это выглядит…как мерзость.
Доклад закончил. Дата. Подпись.
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