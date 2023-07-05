Юрий Луценко уходит из ВСУ: названа причина

Луценко отмтил, что для него было честью служить в такое время

Бывший глава МВД и генпрокурор Украины Юрий Луценко, который отправился на войну и дослужился до командира взвода, был вынужден уйти из армии.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, уходит из ВСУ был связан с состоянием его здоровья.

"Военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", — рассказал защитник.

Он также написал, что для него было честью служить "в такой армии, с такими людьми и в такое время", а также пообещал, что теперь будет приближать победу уже в качестве волонтера.

Тут следует отметить, что у некоторых в сети возникли сомнения по поводу сказанного военным. Дескать "ВЛК не устанавливает инвалидность. Более того, инвалидность не является основанием для увольнения в военное время".

Действительно, снять с воинского учета во время военного положения не могут, однако, как пишет издание "Вікна", "снятый с воинского учета" во время войны просто означает, что человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации. К тому же устанавливать инвалидность военнослужащим в Украине, например, могут по упрощенной процедуре. Для этого к воину выедут специалисты МСЭК, а свой вывод уже передадут в ВВК.

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что Луценко просто ошибся в формулировках, но смысл от этого не изменился. В любом случае то, что у бывшего генпрокурора действительно имеются серьезные проблемы со здоровьем было известно уже давно. Еще в 2020 году он признался, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший генпрокурор, а ныне старший лейтенант ТРО Юрий Луценко рассказал о том, как воюют россияне.