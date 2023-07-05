Юрій Луценко йде з ЗСУ: названо причину

Луценко зазначив, що для нього було честю служити у такий час

Колишній глава МВС та генпрокурор України Юрій Луценко, який вирушив на війну та дослужився до командира взводу, був змушений піти з армії.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, йде з ЗСУ, пов’язаний зі станом його здоров’я.

"Військова лікарська комісія встановила непридатність до військової служби через інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку", — розповів захисник.

Він також написав, що для нього було честю служити "в такій армії, з такими людьми і в такий час", а також пообіцяв, що тепер наближатиме перемогу вже як волонтер.

Тут слід зазначити, що в деяких у мережі виникли сумніви щодо сказаного військовим. Мовляв, "ВЛК не встановлює інвалідність. Більше того, інвалідність не є підставою для звільнення у воєнний час".

Справді, зняти з військового обліку під час воєнного стану не можуть, однак, як пише видання "Вікна", "знятий з військового обліку" під час війни просто означає, що людина повністю непридатна до служби та не підлягає мобілізації. До того ж, встановлювати інвалідність військовослужбовцям в Україні, наприклад, можуть за спрощеною процедурою. Для цього до воїна виїдуть фахівці МСЕК, а свій висновок уже передадуть до ВВК.

Виходячи з усього вищесказаного, можна припустити, що Луценко просто помилився у формулюваннях, але сенс від цього не змінився. У будь-якому випадку те, що у колишнього генпрокурора справді є серйозні проблеми зі здоров’ям, було відомо вже давно. Ще 2020 року він зізнався, що у нього виявили онкологічне захворювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній генпрокурор, а нині старший лейтенант ТРО Юрій Луценко розповів про те, як воюють росіяни.