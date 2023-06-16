Мати одіозного судді Вовка перегородила одеський пляж та будує готель, — ЗМІ

Фірма "Прим-готель" будує на одеському пляжі чотириповерховий готель

У квітні 2023 року на одеському узбережжі (район Чорноморка) з’явилася будівельна техніка, частину пляжу загородили колючим дротом. Будівельні роботи вела фірма, що була записана на маму судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка.

Як повідомляє Bihus.Info, фірма "Прім-готель" будує на одеському пляжі чотириповерховий готель. Раніше на цьому місці було кафе. За документами – це реконструкція, а не нове будівництво. Роботи мали бути завершені ще у 2021 році.

Будівництво готелю на пляжі в Одесі

Власник фірми – Наталія Гладка, яка є мамою київського судді Сергія Вовка. За даними журналістів, саме її він вказав як свою матір в офіційному суддівському досьє. І їй же дарував у 2014 році майно в Одесі.

Репутація Вовка як судді відзначена скандалами. До Печерського районного суду він потрапив у 2006 році, і вже наступного року ухвалив рішення про передачу землі в центральній частині Одеси фізичним особам, через незаконність якого порушено кримінальне провадження.

Він також розблокував рахунки колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, підозрюваного у заволодінні 540 млн грн Аграрного фонду та головував у колегії суддів, які засудили екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка до 4 років в’язниці. Згодом Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплачувати Луценку компенсацію.

Журналісти звернулися до Вовка за коментарями щодо будівництва на пляжі в Одесі.

"Я ніякої господарської діяльності не веду, будь-якої протиправної діяльності я не веду. І якщо є питання про мою діяльність, звертайтеся, будь ласка, до спікера суду", — відповів він, а з приводу будівництва в Одесі порадив звертатися до матері.

Водночас сама Наталія Гладка у коментарі журналістам заявила, що Сергій Вовк не її син. Вона також дала зрозуміти, що будівельні роботи на одеському пляжі будуть продовжені.

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