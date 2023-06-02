Суддя збив нацгвардійця на смерть: Вища рада правосуддя винесла рішення

Олексія Тандира відсторонено від діяльності, пов’язаної з судами

Голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який проходить у справі по смертельній ДТП, відсторонено від здійснення правосуддя.

Таке рішення під час сьогоднішнього засідання ухвалила Вища рада правосуддя.

Позицію щодо скандального судді було прийнято одноголосно, за усунення Тандира віддали свої голоси усі 13 членів ради.

Таким чином, ВРП задовольнило клопотання заступника Генерального прокурора.

Тепер скандальний суддя не зможе виконувати свої обов’язки щонайменше до 25 липня, а значить до закінчення досудового слідства.

Нагадаємо, що за рішенням суду Тандир перебуває під вартою.

Як відомо, Тандир є фігурантом гучної справи щодо загибелі 23-річного нацгвардійця. 26 травня голова Макарівського районного суду на своєму авто збив військовослужбовця на одному з блокпостів у Києві. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. 28 травня на Черкащині пройшли похорони загиблого військовослужбовця.

Також "Телеграф" писав про те, як батьки збитого нацгвардійця висловилися про скандального судді Тандира.