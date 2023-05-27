Суддя-вбивця примусово здав біологічні зразки: нові деталі справи про загибель нацгвардійця

Вища рада правосуддя розгляне подання прокуратури про надання дозволу на утримання Олексія Тандира під вартою

В Олексія Тандира, голови одного з райсудів Київської області, який 26 травня збив на смерть молодого військового, та відмовився від проходження тесту на стан сп’яніння, примусово взяли біологічні зразки.

Про це повідомила речник столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook.

Зразки направили експертам для дослідження, результати мають надійти найближчим часом.

Крім цього, 27 травня Вища рада правосуддя розгляне подання прокуратури про надання дозволу на утримання Олексія Тандира під вартою. У разі, якщо доводи прокурорів визнають обгрунтованими, сторона обвинувачення матиме право звернутись до суду із клопотанням про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу.

"Правоохоронні органи роблять все, щоб винуватець цієї трагедії не уникнув справедливого покарання. Для когось це звучить загально, але зараз, як ніколи, справедливість має цілком реальний вимір для рідних загиблого військовослужбовця. Сподіваюсь, ми пройдемо цей екзамен", — наголосила Максимець.

Нагадаємо, в ніч проти 26 травня в Києві на одному з блокпостів автомобіль на смерть збив військовослужбовця НГУ. Як виявилося, за кермом авто під час наїзду на пішохода був голова одного із райсудів Київської області Олексій Тандир. Це підтвердили у ГБР.

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