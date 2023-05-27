Судья-убийца принудительно сдал биологические образцы: новые детали дела о гибели нацгвардейца

Высший совет правосудия рассмотрит представление прокуратуры о предоставлении разрешения на содержание Алексея Тандыра под стражей

У Алексея Тандыра, главы одного из райсудов Киевской области, который 26 мая сбил насмерть молодого военного, и отказался от прохождения теста на состояние опьянения, принудительно взяли биологические образцы.

Об этом сообщила представитель столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

Образцы направили экспертам для исследования, результаты должны поступить в ближайшее время.

Кроме этого, 27 мая Высший совет правосудия рассмотрит представление прокуратуры о предоставлении разрешения на содержание Алексея Тандыра под стражей. В случае, если доводы прокуроров признают обоснованными, сторона обвинения будет иметь право обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

"Правоохранительные органы делают все, чтобы виновник этой трагедии не ушел от справедливого наказания. Для кого-то это звучит обобщенно, но сейчас, как никогда, справедливость имеет вполне реальное измерение для родных погибшего военнослужащего. Надеюсь, мы пройдем этот экзамен", — подчеркнула Максимец.

Напомним, в ночь на 26 мая в Киеве на одном из блокпостов автомобиль насмерть сбил военнослужащего НГУ. Как оказалось, за рулем авто во время наезда на пешехода был глава одного из райсудов Киевской области Алексей Тандыр. Это подтвердили в ГБР.

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