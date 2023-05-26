Один примерный муж, другой "отмазыватель": кем были сбитый нацгвардеец и его убийца-судья

В сети рассказали интересные подробности из биографии Тандыра

В трагическом ночном ДТП в Киеве, в котором погиб нацгвардеец, стали известны новые резонансные подробности. Также в сети выяснили имя погибшего.

Об этом пишет "Телеграф".

Так, по данным журналиста и общественного активиста Константина Андриюка, военным, которого насмерть сбил пьяный глава одного из райсудов Киевской области, является 23-летний Вадим Бондаренко.

А пресс-офицер воинской части 3030 Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в комментарии "24 Каналу" подтвердил, что погибший последние два года служил по контракту в его воинской части.

В ту роковую ночь он исполнял свои обязанности и устанавливал на трассе заградительные конусы и ежи.

"После начала комендантского часа наш военнослужащий устанавливал инженерные изгороди, необходимые для ограничения скорости автомобилей, чтобы можно было проводить фильтрационные мероприятия. Когда он завершил это делать и возвращался на рабочее место, в него влетел "лексус", – рассказал пресс-офицер.

Владимир Черняк отметил, что у погибшего осталось трое детей и жена. А отец и брат – служат на фронте, защищая нас от врага.

"Он был хорошим отцом и мужем. Примерно выполнял свои обязанности и нес службу вплоть до момента трагедии", — говорит Черняк.

Напомним, что от полученных травм он скончался прямо на месте происшествия.

В тоже время профильное издание Prosud рассказало о резонансных подробностях из биографии подозреваемого в ДТП Алексея Тандыра. По его данным судья отметился большим количеством дел, где он освобождал от ответственности водителей, которых судили за 130 ст. (Вождение в пьяном виде).

"Вспомним лишь один эпизод, где отличился судья Тандыр: в 2018 году его коллега, судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатый тоже под хмельком совершил ДТП. Угадайте, кто закрыл производство из-за отсутствия состава административного правонарушения? Судья Алексей Тандыр.

В то время член правления Автомайдана Роман Маселко подавал дисциплинарные жалобы на обоих судей. Сначала Усатова решили уволить, но он обжаловал решение, поэтому пока не уволен. Что касается судьи Тандыра, то тогдашний СРП отказался хотя бы открыть к нему дисциплинарное производство", — утверждается я в сообщении.

Для справки: в ночь на 26 мая в Киеве на одном из блокпостов произошло смертельное ДТП — там автомобиль насмерть сбил военнослужащего НГУ. Как оказалось, за рулем автомобиля во время наезда на пешехода был глава одного из райсудов Киевской области Алексей Тандыр. Это подтвердили в ГБР. В настоящий момент он задержан и отказался от проведения теста на состояние опьянения.

Источники "Украинской правды" в полиции подтвердили, что за рулем автомобиля в момент аварии был глава Макаровского райсуда Киевской Области Алексей Тандыр. Они же сообщили, что он находился в нетрезвом состоянии

В настоящий момент в Макаровском райсуде, где работал подозреваемый уже прокомментировали ДТП следующим образом:

"Мы никак не оправдываем действия председателя суда и выступаем за полное и беспристрастное расследование этого события", — говорится в сообщении.

Там отметили, что в суде "нулевая толерантность к употреблению алкоголя за рулем", а их коллектив будет оказывать максимальное содействие при совершении всех процессуальных действий, и выражает надежду, что и судья, при участии которого произошел этот ужасный трагический случай, будет оказывать максимальное содействие следствию, чтобы не подрывать авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности".

"О дальнейшем ходе событий будем информировать на официальных ресурсах суда", — отмечают в суде.

Ранее мы писали о том, что 19 марта, участником смертельного ДТП с одним погибшим стал нардеп Владимир Гевко.